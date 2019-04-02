繡球花小徑通往秘密花園、眺望雲海　新竹全新打卡夢幻景點

▲新竹薰衣草森林打造新秘境。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／新竹報導、攝影

台中又多了一處秘密花園，五顏六色的繡球花小徑通往夢幻的薰衣草田，紫色花海盡頭還有一座純白吊鐘能敲響幸福， 園區內超夢幻新秘境絕對美照拍不停。

▲通往花園途中還有一座純白的露天小房間能眺望山谷美景。



薰衣草森林尖石店在重整後在今年3月推出夢幻秘境－溪谷上的秘密花園，沿著山谷小徑、竹林與花叢，踏入山谷裡的秘境，整片紫色薰衣草梯田超夢幻，還能眺望一望無際的山川自然美景。其實薰衣草森林裡多了許多夢幻打卡點，戶外像是繡球花竹子隧道、風鈴小屋等都是必拍景點，進了屋內還有藍黃色調組成的調皮小空間「胡思亂想的造夢者」，讓遊客可以坐進浴缸裡，泡個白日夢澡。

▲繡球滑竹子隧道。



▲繡球花牆。

▲紫色薰衣草田。

除了園區內有的設施，薰衣草森林尖石店也開啟了全新的冒險主題可以讓遊客體驗當野孩子的滋味，爬上樹梢眺望雲海的攀樹課程、從砍竹子開始製作山中野味竹筒飯、學習部落傳統編織工藝等，其中攀樹絕對是最特別的體驗，很難想像人類能靠著一條繩索就爬上大樹，在專業教練的帶領下學著克服懼高恐懼、挑戰自我，爬上樹梢從高處眺望8公尺山谷美景的勝利果實，那滋味嚐起來可不是三言兩語能夠形容。來到薰衣草森林不僅可以用眼睛欣賞風景，還能用五感去真正融入大自然與這片土地。

▲超奇特的攀樹體驗。



▲竹筒飯也能自己DIY。

▲薰衣草森林咖啡館。



▲黃藍色調的白日夢空間。



＊四月份活動：

4/6 (六) 野孩子攀樹趣 – 攀樹趣Climbing Tree

4/7 (日) 清明時分，動手做好梅 – 阿金姐工作坊

4/13(六) 月桃編織，部落工藝 – 月桃戲

4/20(六) 野味竹筒飯＆野宴

4/4(四) 4/14(日) 森林香草課－森事體驗

