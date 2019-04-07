ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

德威航空4月大放送！加入會員送NT＄288元機票折價金！

ETtoday旅遊雲

文／七逗旅遊網提供

臺灣唯一北中南直飛首爾、大邱、釜山的韓國平價航空─德威航空，因在票價上一直擁有相當高的市場競爭優勢，向來是旅客飛往韓國最聰明的選擇。尤其相較其他平價航空，利用德威官網訂票，並不用收取服務費，可說是一項利多。

▲德威航空▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲德威航空飛航韓國最聰明選擇。（圖／德威航空提供）

為了使消費者能持續接受最新優惠訊息好康不漏接，德威航空推出4月會員驚喜活動，凡4/1-4/30進入德威航空官網，可立即可下載NT$288機票折價券，不限航點全航線皆可使用，若還未成為德威航空會員的人，快來申請！

▲德威航空▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲加入德威航空官網可接收最即時的航空優惠訊息。（圖／德威航空提供）

德威航空也推出官網路訂購「Bundle Service」，旅客於購買機票後，可額外加購附加服務，內容包括：追加托運行李、事先指定座位、預訂飛機餐等服務，比單獨購買更加優惠。但韓國境內的國內航線、共享代碼航班、以及臨近出發的航班（出發前3日之內），則無法加購此項服務。凡會員4月於網路上加購「Bundle Service」，還可再領取NT$88折價券，歡迎新會員、老會員多加利用。「Bundle Service」及「機票折價金」優惠券下載期限皆是從2019/04/01至2019/4/30、使用日期則從2019/04/01至2019/5/31，出發日期從2019/04/01至2019/6/30。

▲德威航空▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲官網路訂購其他附加服務，比臨櫃購買更便宜。（圖／德威航空提供）

更多詳情：
德威航空官網

關鍵字： 德威 平價航空 韓國 首爾 大邱 釜山 優惠 折價 七逗 會員好康

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

旅館偷拍案件增加！專家曝2招自保

日本中部國際機場9月開收保安服務費

台南炭烤土司攤必吃芋泥肉鬆三明治

只要20元！高雄隱藏版古早味蛋餅

蘆洲人氣漢堡咬下會炸出濃郁花生醬

桃園大湖紀念公園整片紫藤花超浪漫

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

新竹創意義法料理來一杯初吻的味道

一天僅5碗！台北丼飯肉滿到炸出來

8顆65元！台中人捨不得分享的湯包

熱門行程

最新新聞更多

全台最俗米其林！傳奇老客天天來

台北巷弄小店胡椒豬肚雞只要220元

德威航空全台唯一北中南直飛韓國

加入德威航空會員送機票折價金！

「德威航空」教你如何玩韓國！

採海芋沒洗手　毒物醫曝恐怖下場

濟州島「春天花季慶典」攻略來了

「非邦交國不准去」　陸旅遊資訊傳遭刪

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366