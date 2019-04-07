德威航空4月大放送！加入會員送NT＄288元機票折價金！

文／七逗旅遊網提供

臺灣唯一北中南直飛首爾、大邱、釜山的韓國平價航空─德威航空，因在票價上一直擁有相當高的市場競爭優勢，向來是旅客飛往韓國最聰明的選擇。尤其相較其他平價航空，利用德威官網訂票，並不用收取服務費，可說是一項利多。





▲德威航空飛航韓國最聰明選擇。（圖／德威航空提供）

為了使消費者能持續接受最新優惠訊息好康不漏接，德威航空推出4月會員驚喜活動，凡4/1-4/30進入德威航空官網，可立即可下載NT$288機票折價券，不限航點全航線皆可使用，若還未成為德威航空會員的人，快來申請！





▲加入德威航空官網可接收最即時的航空優惠訊息。（圖／德威航空提供）

德威航空也推出官網路訂購「Bundle Service」，旅客於購買機票後，可額外加購附加服務，內容包括：追加托運行李、事先指定座位、預訂飛機餐等服務，比單獨購買更加優惠。但韓國境內的國內航線、共享代碼航班、以及臨近出發的航班（出發前3日之內），則無法加購此項服務。凡會員4月於網路上加購「Bundle Service」，還可再領取NT$88折價券，歡迎新會員、老會員多加利用。「Bundle Service」及「機票折價金」優惠券下載期限皆是從2019/04/01至2019/4/30、使用日期則從2019/04/01至2019/5/31，出發日期從2019/04/01至2019/6/30。



▲官網路訂購其他附加服務，比臨櫃購買更便宜。（圖／德威航空提供）

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