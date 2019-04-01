小王子主題房、佩佩豬驚喜包　全台7間兒童連假飯店優惠懶人包

▲小王子住房專案。（圖／台北美福大飯店提供）



記者陳涵茵／綜合報導

連假即將到來！又到了帶小朋友出門放風的好時機，規劃連假小旅行可要先上網爬爬優惠，不僅各大樂園推出兒童專屬優惠，就連飯店業者也推出專為兒童打造的住房優惠方案，還有可愛小王子主題房、愛麗絲主題打卡野餐，想省荷包出門前要多做功課，才能玩的開心又超值。

1.台北美福大飯店Grand Mayfull Hotel Taipei

地址：台北市中山區樂群二路55號

法國知名小說小王子4月起登陸台北美福大飯店，期間限定的「小王子星球之旅」主題住房僅到2020年3月31日止，充滿小王子佈置的客房內讀宇宙遊記，還可將每房提供一份的小王子主題沐浴品組、小王子尋味明信片及設計款文書組，有信紙、便條、設計款文件夾帶回收藏。

2.凱達大飯店

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

近龍山寺捷運站、萬華火車站的凱達大飯店，即日起至4月30日，推出小孩我最大快閃住房專案，入住凱達家庭三人房一晚，除了可享自助早餐兩客外，5歲（含）以下兒童享用百宴自助餐任何餐期皆免費，前30組再贈迷你果醬禮盒一份。

3.北投亞太溫泉飯店

地址：台北市北投區幽雅路31號

飯店四月期間推出超值住房優惠專案，經典和風客房加一位兒童（6-11歲）入住，日式床墊一床免加價；入住豪華客房(含以上)，每房贈送北投文物館門票依房型人數，最後加碼一位兒童（6-11歲）入住免加價。四月兒童月在池畔Lounge也有精彩的現場表演活動，兒童月也推出KIDS SPA療程優惠，親子雙人同行SPA，兒童12歲以下享五折優惠。

4.台中日月千禧酒店

地址：台中市西屯區市政路77號

▲佩佩豬驚喜包。（圖／日月客房台中日月千禧酒店提供。）



台中日月千禧酒店「童」趣「FUN」心玩住房專案特免費加單人床並加贈兒童早餐一客，限11歲含以下入住使用，兩大一小入住日月客房每晚，週日至週五5,999元、週六及國定例假日6,999元，搭贈好禮包括佩佩豬驚喜禮物包、復活節彩蛋水彩組一組等。

5.台中亞緻大飯店

地址：台中市西區英才路532號

台中亞緻大飯店推出全新一童郊遊趣住房專案，凡於4／4至4／6入住商務客房，住房專案每晚只要5,150元，專案中包含冰淇淋兌換券，可免費到店享用甜筒杯加上各式特色口味冰淇淋；28樓異料理則推出週五至週日入住飯店的兒童，點用套餐可享5折優惠。

6.台南大員皇冠假日酒店

地址：台南市安平區州平路289號

▲台南大皇冠假日酒店兒童月優惠。（圖／台南大皇冠假日酒店提供）



台南大員皇冠假日酒店推出獎勵兒童活動，凡是國小學生出示段考100分考券，免費享用元素自助餐或煉‧瓦主題式吃到飽，陪同家人享75折優惠。另外，酒店也首次舉辦假日夯市集活動，在室內舒適的空間裡，邀集12家創意DIY特色攤商進駐，連假期間入住之房客，雙人房加碼贈送200元商品兌換券、4人房贈送400元。

7.花蓮翰品酒店

地址：花蓮縣花蓮市永興路2號

▲翰品酒店花蓮打造全新親子設施。（圖／翰品酒店花蓮提供）



翰品酒店花蓮於館內打造地板鋼琴全新設施，並於兒童節當日推出愛麗絲夢遊仙境主題風格體驗。兒童節當日於翔雲西餐廳用餐消費滿2千即贈送歡樂森林入場券一張，4月4日當日cosplay愛麗絲夢遊仙境相關主題，即可免費使用一樓兒童歡樂時光新設施地板鋼琴。