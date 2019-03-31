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兒童連假期間限定　新竹3樓高溜滑梯、故宮南院免費三國DIY

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▲新竹遊戲。（圖／新竹政府提供）

▲新竹打造期間限定的太空遊戲。（圖／新竹政府提供）

旅遊中心／綜合報導

清明兒童節連假許多爸媽正煩惱要帶小朋友去哪玩，其實連假期間有許多期間限定的活動讓小朋友可以免費瘋玩，像是新竹新竹市政府將閒置廠房大改造變身免費親子樂園，空中腳踏車、3樓高溜滑梯、彈力碰碰球各項設施期間限定免費玩，且僅有6天。

▲兒童節文創館。（圖／新竹市政府提供）

▲空中漂浮腳踏車。（圖／新竹政府提供）

整棟大樓必玩設施就屬三層樓高溜滑梯，其他適合大朋友的像是陡峭的大型攀爬繩網太空漫步，驚險刺激漂浮單車，架設超過3層樓高的空中腳踏車，要身高高於140公分才能挑戰。低年齡的小朋友也可以到球池玩彈力碰碰球、迷你搖擺屋等溫和的遊樂設施。

故宮南院（圖／國立故宮博物館提供。）

▲故宮南院。（圖／國立故宮博物館提供。）

想安排一趟寓教於樂的教育之旅可到故宮南院，館內最近正在舉辦「赤壁與三國群英形象特展」，連假期間精心策劃各種免費的有趣童玩活動，讓小朋友可以從遊戲中快樂學習課本上的枯燥歷史。故宮南院表示，赤壁與三國群英形象特展展期只到至4月14日止，4月4日至7日連假期間，特別設計了霹靂投石車、兵器譜摺氣球、互動說書、版畫、相聲及剪紙等三國主題的親子DIY和表演活動，通通都是免費參加4月1日開放線上報名。

▲六福村。（圖／六福村提供）

▲六福村兒童節推出保育教育活動。（圖／六福村提供）

說到寓教於樂行程，六福村推出了「今日不為，明日瀕危」的保育教育活動，選在兒童節4月4日於六福村舉辦瀕危動物同學會，號召大小保育鬥士一起正視動物瀕絕危機。邀請民眾扮妝一日動物，繪上動物臉妝、戴上動物面具、製作環保動物提袋，萌獸齊發全村趴趴走於下午2點，宥勝將揪大小萌獸們一同遊行，為野生動物生存權發聲，也讓小朋友們懂得保育的重要。

關鍵字： 台灣特色系列 兒童節 清明連假

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