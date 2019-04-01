泰式料理控必看　凱菲屋也有泰國菜吃到飽　限期只到4/14



▲凱菲屋泰菜吃到飽只到4/14。（圖／台北君悅酒店提供，以下同）



旅遊中／綜合報導

喜歡吃泰式料理嗎？台北君悅酒店自3月28日起至4月14日止，自助餐凱菲屋推出「魅惑暹羅味」泰式主題饗宴，邀請名列2019泰國米其林指南餐盤推薦，曼谷君悅酒店館內Erawan Tea Room主廚Achara To-ussami（Aut）帶來自豪的招牌泰式料理。

這次凱菲屋泰式美食節的招牌泰式料理之一是烤雞，將雞肉抹上鹽與胡椒醃漬備用後，再將其與由香茅、生薑、香菜、大蒜、黑胡椒、魚露、糖、油、椰奶與其他香料充份拌勻的特製醬汁一同醃漬約兩個小時。隨後以小火燒烤雞肉，期間除了不停翻轉雞肉，同時將特製醬汁刷在雞肉表面增色提味，待雞肉烤熟略為放涼後切成小塊盛盤即可。





▲泰式青木瓜沙拉。

瑪莎曼咖哩是泰國南方菜系相當經典的一道菜色。在製作原料的使用上，瑪莎曼咖哩除了運用花生、丁香、肉桂、八角、月桂葉之外，還加上椰奶、魚露與棕櫚糖相互調和，風味溫和，香氣濃郁，呈現甜酸鹹的微妙平衡，Aut主廚補充提到，在泰國米其林指南裡，被列為在Erawan Tea Room必吃料理的瑪莎曼咖哩，通常會與羊肉一起搭配，但考量到台灣的飲食習慣，因此改以牛肉代替。





▲美國牛腱瑪莎曼咖哩。

而除了上述的菜色之外，像是香氣淡雅、口感微甜微辣的雞肉椰奶綠咖哩、令人胃口大開的火腿鳳梨炒飯、青翠爽口、香辣帶勁的青芒果沙拉，以及料好實在的泰式酸辣香茅鮮蝦湯「東央共」。

曼谷君悅酒店Aut主廚指出，以地理區域而言，泰國菜大致可分為北部、東北部、中部與南部菜系。北部菜系味道比較溫和、烹調手法以炆煮為多；東北菜系味道較為濃郁辛辣，多以涼拌手法料理蔬菜；而泰國傳統心臟地帶的中部菜系，以湯品、快炒與各式醬料的應用為特色；至於南方菜系以新鮮海產扮演主要角色，並廣泛使用椰子，椰奶來入菜，也因為天候濕熱的關係，所以口味以幫助排汗的重鹹和重辣為多。