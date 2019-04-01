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召喚無敵鐵金剛粉絲！巨大立像霸氣出沒台中一中商圈

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▲無敵鐵金剛台中展區。（圖／台灣萬代南夢宮提供。）

▲無敵鐵金剛出沒台中。（圖／台灣萬代南夢宮提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

全台無敵鐵金剛迷注意！台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部在台灣的第二間官方展示空間已於台中盛大開幕，店面位於熱鬧的一中街商圈，設置面積更大、展示品更加豐富，喚起玩家們的復古童年回憶。

繼2017年5月於台北西門町萬年商業大樓設立台灣首間官方展示空間，今年將在台中設立第二間，無敵鐵金剛的大型立像佇立在展示空間入口，可以任粉絲合影拍照。展示空間內部設有萬代特別請到密斯特喬模型工作室打造的專屬特製地景展示台，讓NXEDGE STYLE的機動戰士鋼彈、魔神英雄傳和新世紀福音戰士等經典作品機體，都能被完美呈現。

▲無敵鐵金剛台中展區。（圖／台灣萬代南夢宮提供。）

▲無敵鐵金剛展示空間。

除了機器人作品之外， S.H.Figuarts基本款高可動公仔系列的假面騎士、超人力霸王展示也是喜愛日本特攝劇的粉絲來場參觀的一大重點，歐美風粉絲也可朝聖漫威復仇者聯盟的S.H.Figuarts系列霸氣登場，透過TAMASHII NATIONS的「魂之數位彩色」技術維妙維肖地忠實呈現人物臉孔、航海王、火影忍者等人氣作品的FiguartsZERO不可動公仔系列等，要讓喜愛動漫和玩具的粉絲玩家們能盡情朝聖。

地址：台中市北區錦新街49號1樓
營業時間：週日～週四14:30-21:00∕週五～週六13:00-22:00∕週一公休

關鍵字： 台中旅遊 無敵鐵金剛

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