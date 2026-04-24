快衝！2026台中國際旅展水湳登場　星宇航空首參戰「機票82折起」

▲深耕台中的星宇航空首次參加台中旅展，祭出機票優惠折扣。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中台灣年度旅遊盛事來了！「2026 ATTA台中國際旅展」今起至 27 日在台中國際會展中心登場。今年首度移師水湳全新展覽館，集結了首度參展的星宇航空，以及中華航空、雄獅旅行社、可樂旅遊、五福旅遊等重量級品牌，聯手搶攻中台灣旅遊商機。業者預估，四天可望吸引超過30萬人次入場，業績上看10億元。

星宇航空今年首度參加ATTA台中旅展，特別將台北ITF旅展規格移師台中，以高達 144 平方公尺的大型展位亮相，並祭出「機票促銷僅此一檔」限時優惠，台中出發全航線最低82折起，成為全場矚目焦點。旅展期間，旅客於現場或官網、APP購票即可參加滿額扭蛋抽獎，有機會獲得商務艙機票等大禮；星宇小舖也同步進駐，全館9折，單筆滿5000元再加碼贈禮。此外，星宇將於 6 月2日開航台中直飛釜山，持續深耕中台灣市場。

▲睽違八年，雄獅旅行社也重返台中旅展。（圖／記者游瓊華攝）



中華航空則針對歐洲商務旅運需求，升級布拉格航線服務，正式推出「布拉格（PRG）—德勒斯登（DRS）」專屬付費接駁巴士，讓旅客抵達後能無縫轉乘，有效縮短交通時間，提升差旅效率。

在旅行社方面，睽違8年重返台中旅展的雄獅旅行社，主打「中台灣出發」布局，推出富國島、九州、釜山等直飛行程。其中「台中直飛富國島 4 日」僅 1萬9900 元起，全程入住五星酒店；「台中直飛九州5日」3萬5900 元起。此外，雄獅也搶先開放預購「2027巴西嘉年華15日深度行程」，現場報名現折 5000 元。

深耕台中的華府旅遊推出大阪機加酒 1萬9900 元起；永信旅遊則強打歐洲線，德奧捷、義大利 10 至11日行程，第二人最高可折8000 元。

▲主辦單位預期四天可望吸引30萬人次入場。（圖／記者游瓊華攝）



可樂旅遊針對星宇6月開航釜山推出「釜蔚邱大熱門6日」2萬2999 元起；五福旅遊則有沖繩4日2萬2900 元起，澳門自由行第二人現折2000 元。燦星旅遊精選「小資遊首爾5日」1萬7500 元起，揪團最高可省2萬元；旅天下則推出首爾5日 1萬6900 元起（含稅），兒童參加日本北陸行程最高現折1萬元。