新屋「後湖溪生態園區」啟用　划獨木舟賞夕陽、咖啡廳嚐蛋糕

▲「後湖溪生態園區」漫步近1公里長的拋石護岸。（圖／桃園市環保局提供）



記者彭懷玉／採訪報導

桃園市新屋區「後湖溪生態園區」已於4月21日正式營運，結合生態景觀與親水體驗，成為海線旅遊新亮點。園區不僅可漫步近1公里長的拋石護岸，還能體驗夕陽獨木舟，或在湖畔咖啡廳品嚐甜點。業者表示，園區單月最高來客數達近2萬人次，已躍升桃園熱門景點之一。

▲▼旅客可以一邊划獨木舟、SUP，一邊欣賞夕陽落入海中的景致。（圖／桃園市環保局提供）



「後湖溪生態園區」位於新屋綠色隧道旁，地形屬於與外海相對隔離的潟湖，水域平穩、浪況較小，旅客可以一邊划獨木舟、SUP、輕艇，一邊欣賞夕陽落入海中的景致，目前提供單人獨木舟400元、雙人500元及SUP 600元的租借服務。

▲「後湖溪生態園區」提供單人獨木舟400元、雙人500元及SUP 600元的租借服務。（圖／業者提供）

園區除了無動力船舶體驗區，也劃分出湖畔休憩區、湖畔咖啡屋，並設置碼頭、淋浴間、洗腳池與親子廁所等設施。其中「舟日咖啡廳」就依偎湖畔旁，規劃約40個座位，提供甜點、咖啡、氣泡飲和茶飲，人氣品項為拿鐵咖啡、可可拿鐵、綜合翡翠果汁、重乳酪蛋糕、濃巧克力戚風蛋糕、檸檬塔。嚐完點心，旅客還能走上二樓戶外景觀台，從不同角度欣賞波光粼粼的湖景。

▲▼「舟日咖啡廳」依偎湖畔旁，規劃約40個座位；人氣品項為拿鐵咖啡、可可拿鐵、重乳酪蛋糕。（圖／業者提供）



業者表示，「舟日咖啡廳」營業時間調整為每周二至周日上午10點至晚上6點，每周一公休；獨木舟等水上活動體驗僅例假日開放，分別為上午10、11點、下午1、2、3及4點等6個時段。

▲業者透露，自今年2月試營運以來，有約300人次參與水域活動。（圖／業者提供）



至於營運狀況，業者透露，自今年2月試營運以來，有約300人次參與水域活動，整體人流部分，假日每天約有2,000至3,000人造訪，單月最高可達近2萬人次。

此外，園區以自然工法重建長達940公尺的拋石海堤，採1比6緩坡及多孔隙三層塊石結構設計，不僅有效消減海浪動能、強化海岸防護，也提供海洋生物棲息空間，兼顧環境永續與景觀營造。