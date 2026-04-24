ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新屋「後湖溪生態園區」啟用　划獨木舟賞夕陽、咖啡廳嚐蛋糕

▲「後湖溪生態園區」可漫步近1公里長的拋石護岸。（圖／桃園市政府環境保護局提供）

▲「後湖溪生態園區」漫步近1公里長的拋石護岸。（圖／桃園市環保局提供）

記者彭懷玉／採訪報導

桃園市新屋區「後湖溪生態園區」已於4月21日正式營運，結合生態景觀與親水體驗，成為海線旅遊新亮點。園區不僅可漫步近1公里長的拋石護岸，還能體驗夕陽獨木舟，或在湖畔咖啡廳品嚐甜點。業者表示，園區單月最高來客數達近2萬人次，已躍升桃園熱門景點之一。

▲「後湖溪生態園區」可漫步近1公里長的拋石護岸。（圖／桃園市政府環境保護局提供）

▲▼旅客可以一邊划獨木舟、SUP，一邊欣賞夕陽落入海中的景致。（圖／桃園市環保局提供）

▲「後湖溪生態園區」可漫步近1公里長的拋石護岸。（圖／桃園市政府環境保護局提供）

「後湖溪生態園區」位於新屋綠色隧道旁，地形屬於與外海相對隔離的潟湖，水域平穩、浪況較小，旅客可以一邊划獨木舟、SUP、輕艇，一邊欣賞夕陽落入海中的景致，目前提供單人獨木舟400元、雙人500元及SUP 600元的租借服務。

▲「後湖溪生態園區」日前正式營運,舟日咖啡廳。（圖／業者提供）

▲「後湖溪生態園區」提供單人獨木舟400元、雙人500元及SUP 600元的租借服務。（圖／業者提供）

園區除了無動力船舶體驗區，也劃分出湖畔休憩區、湖畔咖啡屋，並設置碼頭、淋浴間、洗腳池與親子廁所等設施。其中「舟日咖啡廳」就依偎湖畔旁，規劃約40個座位，提供甜點、咖啡、氣泡飲和茶飲，人氣品項為拿鐵咖啡、可可拿鐵、綜合翡翠果汁、重乳酪蛋糕、濃巧克力戚風蛋糕、檸檬塔。嚐完點心，旅客還能走上二樓戶外景觀台，從不同角度欣賞波光粼粼的湖景。

▲「後湖溪生態園區」日前正式營運,舟日咖啡廳。（圖／業者提供）

▲▼「舟日咖啡廳」依偎湖畔旁，規劃約40個座位；人氣品項為拿鐵咖啡、可可拿鐵、重乳酪蛋糕。（圖／業者提供）

▲「後湖溪生態園區」日前正式營運,舟日咖啡廳。（圖／業者提供）

業者表示，「舟日咖啡廳」營業時間調整為每周二至周日上午10點至晚上6點，每周一公休；獨木舟等水上活動體驗僅例假日開放，分別為上午10、11點、下午1、2、3及4點等6個時段。

▲「後湖溪生態園區」日前正式營運,舟日咖啡廳。（圖／業者提供）

▲業者透露，自今年2月試營運以來，有約300人次參與水域活動。（圖／業者提供）

至於營運狀況，業者透露，自今年2月試營運以來，有約300人次參與水域活動，整體人流部分，假日每天約有2,000至3,000人造訪，單月最高可達近2萬人次。

此外，園區以自然工法重建長達940公尺的拋石海堤，採1比6緩坡及多孔隙三層塊石結構設計，不僅有效消減海浪動能、強化海岸防護，也提供海洋生物棲息空間，兼顧環境永續與景觀營造。

關鍵字： 桃園旅遊 後湖溪生態園區 新屋區旅遊 舟日咖啡廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【為閃小黃出事】機車騎士打滑撞冰箱　重摔腿斷送醫

推薦閱讀

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

台東森林公園5/1起免門票、停車費

台東森林公園5/1起免門票、停車費

華泰瑞苑成南台灣首間萬豪度假飯店

華泰瑞苑成南台灣首間萬豪度假飯店

「後湖溪生態園區」划獨木舟、喝咖啡

「後湖溪生態園區」划獨木舟、喝咖啡

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

台灣人打造「帛琉再生旅遊新玩法」

台灣人打造「帛琉再生旅遊新玩法」

北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！

北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

台東超六星度假酒店落腳紅葉溫泉

台東超六星度假酒店落腳紅葉溫泉

母親節住房懶人包　4430元起贈禮袋

母親節住房懶人包　4430元起贈禮袋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

後慈湖啟動試營運　明天開放下一波預約、6月開幕

生甜甜圈新品牌「EATDONUT」5/4開幕　試營運連5天免費吃

「波麗路」吃台塑牛小排現省300元

宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到直接補送

桃園景福宮步行美食攻略！

坐落新莊巷弄50年手工扁芋圓！

台中3吋重乳酪蛋糕只要150元！

板橋濃郁系黑豆漿老店！還有古早味毛豆餅

台中漢神洲際B1美食街懶人包！

坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet

熱門行程

最新新聞更多

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

台東森林公園5/1起免門票、停車費

華泰瑞苑成南台灣首間萬豪度假飯店

「後湖溪生態園區」划獨木舟、喝咖啡

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

台灣人打造「帛琉再生旅遊新玩法」

北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366