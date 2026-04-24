台灣人打造「帛琉再生旅遊新玩法」　6海洋任務邊玩邊救地球

▲帛琉擁有豐富的海洋生態與景觀。（圖／攝影師田欣雲授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

近年旅人「永續意識」翻倍成長，如何在旅行同時為環境盡一份心力逐漸成為顯學。近日帛琉台商與跨國團隊發起成立「Pristine Earth永續旅遊發展協會」，將環境保護與旅遊行程結合成有趣的6大闖關任務，旅客透過參與行程集滿6枚印章，即可獲得「永續旅客認證」，讓「再生旅遊」成為最潮的旅行方式，能邊玩邊救地球。

▲帛琉巨型硨磲貝。（圖／攝影師田欣雲授權提供，請勿翻攝）

「Pristine Earth永續旅遊發展協會」由帛琉台商李柏諺、李柏勳、楊家豪與跨國團隊發起，旗下擁有帛琉薈萃集團的主席李柏諺指出，帛琉以原始海洋生態聞名，例如全球12種巨型硨磲貝中就有7種在此棲息，但在觀光壓力下必須轉型，此次透過與當地六大非營利組織（NGO）合作，整合資源將旅行變成一場修復大自然的冒險。

▲帛琉由眾多島嶼組成，其中不乏無人島。（圖／攝影師田欣雲授權提供，請勿翻攝）

此次協會推出6大任務闖關活動，包含「潛入海洋森林」探索洛克群島的藍碳紅樹林；「海洋復育體驗」參訪復育中心近距離觀察珍稀硨磲貝；「無人島淨灘」會登上原始小島，以行動守護世界級海洋。

▲透過琉璃再生工坊，將廢棄玻璃回收再製成藝術品。（圖／帛琉薈萃集團提供）

另外還有「永續漁業探索」 與台灣國合會（ICDF）合作，體驗如何與海洋共生；「琉璃再生工坊」任務則將海廢變藝術，旅客可親手製作琉璃紀念品。而「品嚐永續餐桌」則可以體驗傳統「樹薯泥包朱蕉葉」蒸煮及椰殼炭烤海鮮。

完成以上任務的旅客可獲得印章，集滿6枚後將獲頒一枚由海龜與帛琉傳統會所（Bai）紋樣設計的「永續旅客認證」。有了這枚標誌，旅客才具備參與島嶼山林秘境探索等進階體驗的資格，確保每一位走進秘境的遊人，都是真正尊重並理解環境的「島嶼守護者」。

▲當地知名飯店Palau Hotel。（圖／帛琉薈萃集團提供）

Pristine Earth永續旅遊發展協會表示，未來旅客前往帛琉旅遊時，可透過指定合作平台或當地旅行社報名參與「六大任務」體驗行程，希望以帛琉為起點，發展出可複製的「再生旅遊模式」，未來更計畫結合台灣與太平洋島國資源，將這套結合生態、文化與遊戲化的旅遊新體驗推廣至整個亞太地區。

▲▼高雄洲際酒店也推出「永續會議假期・健康減碳出行」專案。（圖／業者提供）

高雄洲際酒店也推出「永續會議假期・健康減碳出行」專案，透過結合健康意識、身心平衡與環境共好的全方位會議方案，將每一場商務會議轉化為具公信力的永續實踐。

酒店打破傳統會議框架，將零廢棄理念滲透每個環節，落實無紙化智慧會議機制，並全面取消桌布鋪設，降低洗滌過程中產生的化學藥劑與能源耗損。專案全程堅守無塑承諾，提供「高雄洲際專屬天然楠竹不鏽鋼環保瓶」，實現塑料零回收的目標。除了永續環境，酒店亦將「永續健康」納入考量，會議期間預約提供 Inbody 免費檢測，並由專業健身教練帶領「活力伸展操」，開啟一日會議的美好開端。

對高雄洲際酒店而言，最關鍵的實踐在於「可被視化的永續價值」。透過會後核發的「洲際永續會議專案證書」，載明本次會議所採用之綠色措施，協助企業納入ESG或CSR報告使用，讓每一場會議，不僅高效成功，更成為企業永續承諾的具體實踐與最佳展示。「永續會議假期・健康減碳出行」專案即日起正式啟動，提供半日和全日的商務會議選擇，專案20人成行、每位未稅價2580元起 。