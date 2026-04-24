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墾丁「華泰瑞苑」加入萬豪集團　住一晚額外送1000點

▲▼華泰瑞苑。（圖／業者提供）

▲華泰瑞苑宣布加入萬豪國際集團，藉此吸引國際觀光客。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

位於墾丁國家公園內的生態度假飯店「華泰瑞苑」宣布即日起與萬豪國際集團會員接軌，正式加入Marriott Bonvoy萬豪旅享家，為南台灣首間加入萬豪體系的度假飯店，並從即日起至5月8日為止推出期間限定會員禮遇，透過官方管道預訂海景客房以上房型，入住一晚即可額外獲得1000點。

華泰瑞苑坐落於墾丁國家公園之中，背倚壯麗的大尖山，遠眺遼闊的大灣海景，飯店緊鄰墾丁國家森林遊樂區與社頂自然公園等重要景點，讓旅人能輕鬆走入山林步道與自然生態之中。

▲▼華泰瑞苑。（圖／業者提供）

▲▼華泰瑞苑位於墾丁國家公園中。

▲▼華泰瑞苑。（圖／業者提供）

此次加入萬豪旅享家，除了能夠服務台灣廣大會員外，也有助於串聯全球會員網絡，吸引國際旅人來訪。透過會員制度導入，提高品牌能見度，還可帶動在地餐飲與體驗消費，即日起旅人透過萬豪官方管道預訂華泰瑞苑，即享相應禮遇與積分點數。

為慶祝加入萬豪旅享家忠誠計劃系統，華泰瑞苑也推出期間限定會員禮遇，凡透過萬豪官方管道預訂海景客房以上房型，入住一晚即可額外獲得1000點，連續入住兩晚（含）以上則可獲得3000點萬豪旅享家點數。此外，於館內「沐餐廳」或「MU LOUNGE」用餐（午餐、下午茶或晚餐），每位賓客皆可擇一享有生啤酒或軟性飲料一杯。業者也在官方粉專推出抽獎活動，參加就有機會抽中一泊二食住宿券。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

花蓮太魯閣晶英酒店則從即日起至5月31日推出「她的峽谷假期」住房專案，主打「原價升等」的超值誘因，預訂基礎房型每人每晚5830元起，即可升等入住視野遼闊的「峽谷客房」，專案內容亦包含「沐蘭 Spa」療程8折、盡情享用酒水及小點免費的「微醺蒔光 Social Hour」，每天限量5間。

此次住房專案提供「沐蘭 Spa」療程8折優惠，選購「旅人最愛療程」另可獲贈「沐蘭面膜 Mini 臉部療程」。除了身體的放鬆，旅人可於衛斯理餐廳享用結合在地食材的料理，午後則可前往大廳藝廊參與「微醺蒔光 Social Hour」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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