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苑裡「天后派對」4/30登場　9大宮廟齊聚紅壇、將有媽祖彩繪稻田

▲媽祖文化盛典「2026天后派對」將於4月30日至5月3日在苑裡「愛情果園」開展。（圖／苑裡鎮農會提供）

▲「2026天后派對」將於4月30日至5月3日登場，霹靂布袋戲主題秀為必看項目。（圖／苑裡鎮農會提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

沒跟上媽祖遶境別扼腕，媽祖文化盛典「2026天后派對」將於4月30日至5月3日在苑裡「愛情果園」開展！本次首度串連台中苗栗海線9大宮廟，能一窺大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、後龍慈雲宮等媽祖齊聚紅壇的盛況；彩繪稻田則邀請「霹靂布袋戲」設計，還有500顆燈籠組成的「祈福隧道」可以美拍。

▲媽祖文化盛典「2026天后派對」將於4月30日至5月3日在苑裡「愛情果園」開展。（圖／苑裡鎮農會提供）

▲苑裡是為全台知名稻米之鄉，媽祖彩繪稻田均在「愛情果園」旁的觀景台登場。圖為去年彩繪稻田。

苑裡是為全台知名稻米之鄉，苑裡鎮農會今年特別邀請「霹靂布袋戲」團隊，以「天妃」媽祖為主題，設計巨幅彩繪稻田，延續去年動畫熱潮。這片由在地社區與青年農民共同耕耘的大地藝術，不僅是活動的視覺核心，更是未來「灣麗休閒農業區」爭取劃定的重要景區。

此外，現場設置500顆燈籠組成的「祈福隧道」，由在地國小學童手繪而成，體現農村參與及文化傳承的精神。而大型音樂煙火秀將於5月2日晚間7點10分登場，由在地企業「思瑪特煙火公司」贊助。

▲媽祖文化盛典「2026天后派對」將於4月30日至5月3日在苑裡「愛情果園」開展。（圖／苑裡鎮農會提供）

▲大型音樂煙火秀將於5月2日晚間7點10分登場，由在地企業「思瑪特煙火公司」贊助。

「2026天后派對」由農業部農村發展及水土保持署與苗栗縣政府支持，並由苑裡鎮農會主辦，今年邁入第3屆，規模再升級，同時也為2027年台灣燈會在苗栗登場先暖身。

▲媽祖文化盛典「2026天后派對」將於4月30日至5月3日在苑裡「愛情果園」開展。（圖／苑裡鎮農會提供）

▲嚴選苑裡丹參製成的養生丹參粥。
此外，苑裡鎮農會持續開發在地農產特色商品，推出「天后神選系列」，包含以蓬萊米釀造的天后啤酒，以及嚴選苑裡丹參製成的養生丹參粥。地方旅宿如享沐時光莊園渡假酒店與綠意山莊亦串聯推出農遊套裝行程，一同帶動在地觀光發展。更多活動訊息詳見苑裡鎮農會粉絲專頁

▲苗栗享沐時光度假飯店,泡湯,溫泉,夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗享沐時光度假飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 苗栗旅遊 媽祖遶境 苑裡旅遊 天后派對 宗教旅遊 追媽祖 霹靂布袋戲

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