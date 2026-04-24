想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！坐落古樸老宅內、用餐免服務費

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

陽明山美食「常青廬」餐廳店名文青，周圍充滿綠色植栽的石頭屋老宅，座位有包廂，很適合家庭來陽明山聚餐，室內空間還香香的，讓朋友們都超驚喜。菜單提供招牌白切雞、野菜、熱炒及湯品，價格不算便宜，但也不會貴得誇張。在這間古樸氛圍的餐廳用餐，彷彿時光倒流，想找一間陽明山環境乾淨、有特色又安靜的餐廳，很推薦這間。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境介紹

餐廳外觀是很有味道的石頭屋，屋頂佈滿青苔，一旁裝飾綠色盆栽，那天天氣涼爽，很舒服的氛圍。木門貼上對聯，營造古樸療癒氛圍，彷彿來到山林人家作客，處處充滿驚喜。

▲地址位在北投竹子湖路，開車可以找附近路邊停車。

▲這天和朋友是平日臨時來用餐，很幸運還有位置，如果特地來建議先預約。

內用空間

座位幾乎都是大圓桌，應該很多家庭客來用餐。室內保留傳統的石牆與木造結構，搭配上大圓桌與懷舊的裝飾，在這種環境下吃飯，食物的美味程度又提升了一個層次，非常有台灣味。

▲戶外座位區好像一座小森林，但天氣太熱或太冷的話，比較適合在室內用餐。

▲另一邊也有用餐空間，除了櫃台之外，還有下雨天專用的用餐區，但我比較喜歡包廂的氛圍。



菜單

入座後掃描QR Code點餐即可，主打台菜料理，也有下午茶。提供土雞、山產野菜、經典熱炒、暖胃湯品及手工點等幾大類，說實話，比起陽明山其他土雞餐廳，這價位真的偏高，但這裡的環境真的很不錯。

餐點推薦

常青白切雞 半隻580元

餐點擺盤精緻，白切雞皮油亮看起來相當好吃。雞肉口感Q嫩帶有膠質感，肉質緊實不乾柴，雞肉本身的甜味就很迷人，沾點辣椒醬油更好吃了！

手工小饅頭120元

▲五顏六色的小饅頭是陽明山餐廳的標配，只是皺巴巴的外觀看起來不可口，實際味道還不錯。

薑絲大腸300元

▲這道非常好吃，大腸軟嫩又帶有嚼感，處理得乾淨沒腥味，酸菜和薑絲味道足，是相當下飯的一道料理。

山苦瓜鹹蛋290元

▲山苦瓜切得薄脆，鹹蛋味道不會被蓋掉，整盤炒得甘甜，真的超好吃，只是價格偏高。

檳榔花330元

▲之前在花蓮山中烤雞店吃過檳榔花，細嫩脆口，搭配紅蘿蔔絲、豌豆跟香菇一起炒，整體味道清爽還不錯。



心得

常青廬真的是一間很有特色的石頭屋餐廳，在這用餐享受山上微涼的空氣與美食，這天心情好愉快，又吃到一間很推薦陽明山美食。

▲用餐不收服務費。



常青廬

地址：台北市北投區竹子湖路63號

營業時間：11：45－16：00（周二、三休息）

電話：0900－632108

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►樂華夜市無名雞排只賣70口感超厚實 排隊人潮就是最佳招牌

►蘆洲399元麻辣鍋吃到飽！5款肉品無限續點＋水果蔬菜自助吧

►牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！深藏宜蘭私宅 沒預約吃不到

