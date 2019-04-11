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台中文青景點+1！「老屋藝術市集」打卡牆超好拍　只營業半年

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文／Sharelife分享生活

近年流行將老舊房屋改造成文青聚落，台中忠明南路也新添一處「CP皇后鎮藝術市集」，不過只有約半年的營業期間，算是期間限定版的文創據點喔！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@miss9290

「CP皇后鎮藝術市集」，以老舊塑膠工廠為基地，由一大棟老舊塑膠廠房、一棟較小的老房子，以及一處大廣場組成，不但集結日系古董與攤販美食，還能體驗老式洗頭椅、最夯的跑跑卡丁車。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／CP皇后鎮粉絲專頁

「CP皇后鎮市集」主要空間分為大棟的老舊塑膠廠房、日系復古老屋及戶外廣場3大區域，其中高達2層樓的主建築，1樓規劃成文創市集。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／CP皇后鎮粉絲專頁

建築物的木製老窗框、懷舊文物重現早期台灣社會的生活風景，樓梯間仍保有舊式紅色把手，成為適合拍照打卡的新景點。二樓是挑高、半開放式的餐廳，同時也是用餐空間，座位提供給所有來CP皇后鎮用餐朋友，無論是在一樓買的，或是在二樓點的，都可以安心坐在這裡享用。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／CP皇后鎮粉絲專頁

這裡有最具特色的老式洗頭椅，不是只有給你觀賞用，真的能下去洗！還貼心備好毛巾、洗髮精及吹風機，要讓民眾挑戰尺度，在公共空間免費體驗洗頭！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／CP皇后鎮粉絲專頁

另一棟小巧雅緻的老屋為京都風市集，地下室未來會規劃成藝術展覽區，包括百年酒谷燒、浴衣展示間、懷舊藝廊等，眾多日式古物富有歷史文化內涵，讓人彷彿置身東京時代村。

地址：台中市南區忠明南路766號
營業時間：1100—2100

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

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