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台北米其林／Sushi RYU隆鮨維持一星！空運「日本食材」堅持品質

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▲Sushi RYU隆鮨 （日式料理）。（圖／記者黃士原攝）

▲Sushi RYU隆鮨獲米其林一星肯定。（圖／記者黃士原攝，下同）

記者徐溱謐／台北報導

Sushi RYU隆鮨在去（2018）年開幕未滿一年就摘下米其林一星，今年依然維持既有的水準，在2019台北米其林指南獲得一星的肯定；老闆兼主廚楊永隆（阿隆師）是前SASA壽司料理長，自行創業後，對食材品質依舊堅持，只為了將最好的呈現給客人。

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Sushi RYU隆鮨位在新生北路，鄰近晶華酒店不遠，店裡提供無菜單料理，使用的食材都是當季、且是從日本空運來台，阿隆師每天都會根據當天所採買到的食材來為客人料理配菜，晚餐5000元、7000元兩種價位，而午餐有3000元、4000元、5000元可選，價格不同，除了數量不同之外，使用的食材也有所差異。

▲Sushi RYU隆鮨 （日式料理）。（圖／記者黃士原攝）

▲Sushi RYU隆鮨主廚阿隆師會根據當天採買到的食材製作無菜單料理。

說到日式料理，阿隆師認為台式跟日式最大的不同的就是食材處理的精緻度，他說日式料理對於食材的處理很細膩，有些魚會先醃過、有些要刀工，不是只是把魚肉切好後就握在壽司上。另外，Sushi RYU店裡用的壽司有別一般壽司飯，帶著一點點粉紅色，阿隆師說，日本有些高檔的壽司店採用紅醋飯，但用在白魚上容易蓋過魚的鮮味，因此他自己做用二種白醋及一種酒粕醋來調配出屬於他的醋飯，可以適用在各種魚肉。

▲Sushi RYU隆鮨 （日式料理）。（圖／記者黃士原攝）

Sushi RYU隆鮨 （日式料理）
●地址：台北市中山區新生北路二段60-5號
●電話：02 2581 8380
●營業時間：週二至週日 12:00~14:30、18:00~22:00

關鍵字： 台北米其林指南 2019台北米其林指南 Sushi RYU隆鮨

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