電影《沉默》取景地在花蓮！盤點3水上活動景點、6必去勝地

點評：可以開始規劃花蓮行了！

文、圖／Tripbaa



到花蓮旅遊除了開車行經清水斷崖，還能在清水斷崖腳下划花蓮獨木舟，或在花蓮獨木舟上，欣賞好萊塢電影取景地－牛山呼庭的美，現在就開始計劃花蓮景點，一起划花蓮獨木舟、玩遍花蓮景點吧！除了花蓮獨木舟之外，近年更有許多花蓮景點都被冠上秘境、打卡熱門景點等人氣tag，現在就開始計劃花蓮景點，一起划花蓮獨木舟、玩遍花蓮景點吧！

花蓮獨木舟推薦

花蓮獨木舟推薦＃1

清水斷崖

▲花蓮獨木舟推薦－清水斷崖。

極為壯觀的清水斷崖，因為其岩石性質不易被風化，造就了它的高聳、陡峭地形，只要開車行經蘇花公路必定會被此景所吸引，天氣晴朗時天與海共同展現的多層次藍色，加上清水斷崖的壯麗，這便是花蓮的自然之美。

想要有更獨特的觀賞方式，你可以選擇在花蓮的月光下露營一晚，隔天破曉時分再到清水斷崖腳下，邊看日出邊划花蓮獨木舟，只有親自參與才能真正體會到花蓮日出獨木舟其美麗的景緻。

花蓮獨木舟推薦＃2

牛山呼庭

▲花蓮獨木舟推薦－牛山呼庭。





▲花蓮獨木舟推薦－牛山呼庭。



牛山呼庭是昔日原住民所牧牛的地點，如今成為了觀光園區，園區內部到處可見牛的雕刻藝術品，而少許的放養牛隻也成為了牛山呼庭的小確幸。只需花少許的門票費，便可欣賞到花蓮的山海天之美，還有海岸上的小鐘塔也很好拍，是自然、原住民、藝術結合的花蓮景點。天氣炎熱時，還有花蓮水上活動－獨木舟可體驗，從太平洋上好好欣賞牛山呼庭的美，想獨享不同角度的花蓮美景，大推花蓮獨木舟！

花蓮獨木舟推薦＃3

秀姑巒溪

▲花蓮獨木舟推薦-秀姑巒溪溪口。



花蓮本身就是一個充滿自然景色又獨特的地區，而秀姑巒溪因為與太平洋相沖所形成的浪花，使得秀姑巒溪出海口成為了花蓮水上活動的好去處。來此花蓮景點，你可以選擇靜靜的觀察浪花的變化、聽海的聲音，而想要親近大海，則可體驗獨泛舟、垂釣等花蓮水上活動。

同場加映 花蓮SUP體驗

▲花蓮獨木舟推薦－花蓮SUP體驗。





▲花蓮SUP推薦－花蓮溪口。



如果覺得花蓮獨木舟活動還不夠滿足你玩樂的興致，同場加映給你一個升級版花蓮水上活動－SUP，類似衝浪，但完全不需要花大把時間學習，想學會花蓮SUP體驗只需花上一小時左右學習，便可以在花蓮岸邊瘋狂玩樂！

花蓮景點推薦

花蓮景點推薦＃1

芭崎瞭望觀景台

▲花蓮景點推薦－芭崎瞭望觀景台磯崎灣。



當你聽到休息站這三個字，卻沒有停下參觀的話，你可能會就此錯過了花蓮芭崎瞭望台！花蓮芭崎瞭望台是花蓮海岸最佳觀賞點！放眼望去，你可以欣賞到海水與天空形成的湛藍景色，特別壯麗又令人心曠神怡。而東岸少數的沙岸景觀－磯崎灣在此也可看到！下次行經台11線的休息站時，千萬不要錯過了，來花蓮芭崎瞭望台，坐在棚子下吃冰品、輕鬆眺望這片太平洋。

花蓮景點推薦＃2

新社海梯田



小時候大家都會想像是童話故事的公主王子，來到新社海梯田，有個「夢幻盪鞦韆」且面向一望無際的藍天白雲與海景，近幾年也成為了親子最愛及打卡的花蓮景點。到花蓮的遊客，不妨到新社海梯田拍張照片，讓自己體驗一下童年的夢幻時刻。而綠油油或收割前的金黃稻田，也是新社海梯田獨有的花蓮景點。

花蓮景點推薦＃3

石門march海蝕洞



來到石門休憩區時，有一處花蓮私房景點不容錯過，這是好萊塢電影「沉默」拍攝場景！你可以在天然海蝕平台、在海蝕洞內看到march車型的海蝕洞輪廓，由內往外看地面上有三個、頭頂上方一個，而不同時間點因光線、還有漲退潮的積水所呈現的效果也都相異，頗有趣味性。來到石門休憩區除了在涼亭上觀海吹風，記得到石門海蝕洞欣賞這鬼斧神工之美。

花蓮景點推薦＃4

石梯坪遊憩風景區

▲花蓮景點推薦－石梯坪休憩區。



距離石門海蝕洞不遠處，有一個海岸景觀非常精彩又多元的花蓮景點-石梯坪遊憩風景區，因海蝕地形發達，海蝕溝、海蝕崖、壺穴等皆有，使得石梯坪遊憩風景區被稱為「世界級地質教室」！同時石梯坪港口也是賞鯨發源地，每到夏天鯨魚海豚的身影總吸引遊客目光，來花蓮絕不可錯過這個地理、海洋生態豐富的花蓮景點。

花蓮景點推薦＃5

花蓮北回歸線地標







▲花蓮景點推薦－花蓮北回歸線地標。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



因為台灣地理位置的特點，在台灣有三處北回歸線地標，當中又有兩處屬於花蓮景點。花蓮靜浦北回歸線地標，因位於台11線旁又被大海包圍，一望無際的藍天及海洋，配上淨白的北回歸線地標，特別優美又壯觀！

花蓮景點推薦＃6

八仙洞







▲花蓮景點推薦－八仙洞。（圖／交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處）



花蓮景點八仙洞是舊石器時期的代表，這個史前長濱文化遺址被列為一級古蹟。而行走在八仙洞步道途中，可以看到數十個海蝕洞，當中最大為靈岩洞、最高為崑崙洞，而以往也被當作宗教神壇，即便如今也撤離但從名稱上仍可知道這點。「讀萬卷書不如行萬里路」，比起在地理課本學習，不如到花蓮八仙洞親自觀看。