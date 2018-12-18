追曙光不用人擠人！達人盤點全台9處跨年秘境

點評：這篇必須收藏阿！！！

文、圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家提供

看完保證你後悔怎麼這麼晚才知道，還在跟著人群盲目的朝聖大家口中的日出美景？卻發現每年都跟著跟不多的景色在打轉，達人一次盤點了全台灣各種最有特色的曙光秘境，看完保證你後悔怎麼這麼晚才知道。

跨年秘境#1 貢寮桃源谷



最適合奔跑的日出秘境





▲跨年曙光秘境-貢寮桃源谷日出。



在桃源谷要欣賞的，遠眺遠方火紅的太陽從龜山島頭頂上冒出，形成傳聞中的「龜山朝日」奇景。

▲跨年曙光秘境-桃源谷。





▲跨年曙光秘境-桃源谷。



桃源谷有著超廣闊的無敵大草原，在登上山頂時除了一望無際的大海，還有一隻巨大的哈巴狗陪你一起看日出。你可以盡情的在這裡奔跑跳耀，還可以和牛牛一起拍照喔！達人將它歸類為最適合奔跑的日出秘境。



推薦行程：桃源谷跨年賞龜山島日出



跨年秘境#2 綠島朝日溫泉



最享受的日出秘境





▲跨年曙光秘境-朝日溫泉。



如果不想只待在本島跨年，那綠島絕對是第一選擇，因為這裡可是有全台唯一的海底溫泉喔！而且綠島不但有溫泉，而且還是在海上邊泡溫泉邊賞日出，綠島可以說是最享受的日出秘境啊！！



推薦行程：朝日溫泉曙光二日遊



跨年秘境#3 屏東旭海



最適合放空的日出秘境



想要跨年看日出不人擠人，就來旭海吧！旭海是個被稱作台灣海角的地方，在這裡有個能不受人打擾的無人沙灘，你可以靜靜的坐在沙灘上聆聽海浪的聲音，將自己放空、沈澱一下，睜開眼就會看見海平線上的曙光照在臉上，因此還有人笑稱是連奇異博士都會愛上的冥想之境。



推薦景點：旭海阿朗壹古道



跨年秘境#4 新竹雪霸農場



最有氣勢的日出秘境

▲跨年曙光秘境-雪霸觀霧雲海。



盤點了一輪北台灣的日出景色，發現只有雪霸農場能有資格上榜，因為這裡的聖稜線實在太美了！聖稜線，是一條連結雪山至大霸尖山群峰，綿延15公里且海拔高度均在三千公尺以上的連線，當金色的曙光點亮一整條的山頭稜線，那簡直比畫還要美，說他是最有氣勢的日出秘境肯定不為過吧！



推薦行程：雪霸農場森情跨年迎曙光



跨年秘境#5 宜蘭粉鳥林沙灘



最適合探險的日出秘境





▲跨年曙光秘境-宜蘭東澳粉鳥林。



如果你想體驗探險的樂趣，那最近超夯的粉鳥林也是個好選擇！想一探火紅的第一道曙光從海上金字塔旁升起，必須先經過消波塊的考驗。當太陽高聲後粉鳥林完整的無敵景色，更會讓你深深著迷，就讓我們封粉鳥林為最適合探險的日出秘境吧！

跨年秘境#6 花蓮七星潭



最熱血的日出秘境





▲跨年曙光秘境-七星潭晨曦。



要說最熱血的曙光秘境，想了一下應該就是七星潭了，在七星潭除了絕美的日出景色之外，最厲害得地方就是會有F16戰鬥機在頭上呼嘯而過，除了視覺的體驗，這裡應該是全台灣唯一有超震撼聽覺體驗的日出秘境。

跨年秘境#7 台南二寮



脫離地表的日出秘境





▲跨年曙光秘境-二寮迎曙光。



在光禿禿的惡地上欣賞日出，就像潑墨山水畫走出來的景色，你更可以幻想踏在充滿坑洞的月球表面上欣賞日出景色。再告訴大家，二寮是台灣西部欣賞日出最低海拔的地方喔！決定就封二寮為脫離地表的日出秘境！



推薦行程：台南夕陽二寮曙光之旅



跨年秘境#8 台東太麻里



人氣第一的日出秘境





▲2019跨年活動推薦-台東太麻里日出。



前面說了這麼多的日出秘境，還是要介紹一個大家最知名，也最瘋傳的日出景點，太麻里可是大家公認的東台灣最美日出秘境，但想去可是要小心人潮的喔！這不用用多想了，就給他人氣第一日出秘境的封號吧！



推薦交通：2019台東太麻里日出曙光接駁專車

跨年秘境#9 宜蘭加羅湖



最夢幻的日出秘境





▲2019跨年曙光秘境-加羅湖登山露營。



最後一個日出秘境，是要在山谷中等待太陽越過山頭，照下來的第一道曙光。加羅湖在清晨湖面上會佈滿霧氣，等待早晨的第一道曙光，穿過山頭劃破瀰漫在周圍的薄霧，那朦朧中一道道陽光穿過照映在湖面上，根本像做夢一樣啊。

等到霧氣散去，清澈的湖水倒映著翠綠的山頭，以及周遭的一草一木，就有如鏡子般一樣，說這裡是全台灣最夢幻的日出秘境，應該不能再同意更多了吧！！



推薦行程：宜蘭加羅湖野營+梵梵溫泉

看完這次的曙光秘境，你還想跟去年一樣人擠人的欣賞日出，卻發現一點新鮮感都沒有嗎？快照著自己的口味出發上面的九處日出秘境吧！把新年的第一天用在會感動一輩子的地方。