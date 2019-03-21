桃園人激推的一鴨三吃！「炸烤鴨」超特別　一口咬下會滴汁

點評：看了都餓了

旅遊中心／綜合報導 圖、影／小象愛出門提供，請勿任意翻攝

說到烤鴨或是一鴨多吃，可能是很多人喜歡的美食，無論是自己想用或是三五好友一起吃都很適合。今天部落客小象愛出門就分享了一間位在桃園八德，在地人推薦的一鴨三吃。

▲桃園八德的邊境烤鴨，特別的一鴨三吃吸引許多饕客。

這間邊境烤鴨的一鴨三吃非常特別，而且還有隱藏版的口味。首先第一吃是烤鴨切片，用現烤出爐的烤鴨切片，沾上店家手工自製的甜麵醬，再用薄度剛好麵皮包起來，一口咬下，香氣在口中散開，加上包進了蔥段會先多了一股蔥的辛辣味，再搭上蔥香的餘韻，享用之餘還要小心會滴汁的鴨肉，光第一吃就吃滿足。

▲鴨肉從現烤出爐的烤鴨上切片。

▲麵皮、甜麵醬、蔥段和鴨肉為第一吃。

第二吃則是炒鴨肉，把鴨肉切片後剩下的骨頭、鴨脖子等剩下的部位下去炒，還會有豬血糕跟甜不辣，炒過的鴨肉不乾不澀，加上帶骨鴨肉以及底部汁的香氣，真的非常下飯。

▲第二吃為炒的烤鴨。

第三吃則是非常少見的「炸烤鴨」，把一些適合的部位下鍋油炸，有鴨屁股、鴨翅等部位，宛如另類的鹹酥雞，炸的鴨屁股比雞屁股還要大上許多。雖然油炸過後的肉較乾，但由於鴨肉已經先烤過且裡面有鎖住油脂，因此吃起來口感還是相當不錯，香氣十足。

▲第三吃為少見的炸烤鴨。

如果下次有來八德，不要忘記來吃這間一鴨三吃，品嚐看看多汁的鴨肉和特別的炸烤鴨。整套一鴨三吃只要520元，常常開門就已經一堆人要來買，記得要提前去排隊。

▲油亮的鴨肉，想吃記得要提早排隊。

邊境烤鴨



地址：桃園市八德區介壽路二段22號

聯絡電話：03-3667515

營業時間：10：00－19：00，周一休