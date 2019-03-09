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宜蘭5大必吃銅板鹹食！　口袋名單拍胸脯保證好吃

點評：好好吃的感覺～
ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導　圖、影／小象愛出門

每到假日，宜蘭是許多人必去的地方，不僅景點多元，美食更是多到難以抉擇，這時，吃得好又吃得便宜，便是聰明的選擇。部落客《小象愛出門》就分享了5家到宜蘭非吃不可的銅板價鹹食，這些都是小象的口袋名單，拍胸脯保證好吃！

漢記便當
先介紹第一家超級厲害的便當店，「漢記便當」是當地人激推的排隊銅板美食。份量和價錢成反比，因為料多實在，但價錢真的非常便宜，在北部根本不可能吃到這種價錢的便當。滿滿的料鋪在上面，幾乎看不到飯，一大塊現炸肉排鋪在菜上，口感酥脆，咬起來超有嚼勁，非常有飽足感。

▲▼宜蘭５大必吃銅板鹹食。（圖／小象愛出門提供）

▲料多實在的漢記便當。

漢記便當
地址：宜蘭縣宜蘭市民族路123號
電話：03-9351717
營業時間：10：30～13：30
 
阿ㄋ蔥油餅
這家位在頭城老街附近，超過20年的老店「阿ㄋ蔥油餅」，可以吃到宜蘭頭城在地老味道！看著蔥油餅在熱油上翻騰，多層次的餅皮由米白轉為金黃。將遠近馳名的宜蘭蔥美味，做成蔥油餅，嚼得出麵皮香與蔥的香甜。

▲▼宜蘭５大必吃銅板鹹食。（圖／小象愛出門提供）

▲嚼得出麵香與香甜口感宜蘭蔥的阿ㄋ蔥油餅。

阿ㄋ蔥油餅
地址：宜蘭縣頭城鎮民鋒路61號
電話：03-9776782
營業時間：11：00～20：00

金澤滷肉飯
位在宜蘭市西後街的小巷內，CP值超高的金澤滷肉飯，主打餐點是滷肉飯，以及湯麵跟各式各樣的小菜。最便宜的小菜10元起跳，還附有免費冰茶讓客人自己取用，在這用餐可感受樸實的古早味小吃。

▲▼宜蘭５大必吃銅板鹹食。（圖／小象愛出門提供）

▲價格便宜經濟實惠的銅板小吃「金澤滷肉飯」。
 
金澤滷肉飯
地址：宜蘭縣宜蘭市西後街140號
電話：03-9358000
營業時間：10：00～22：00

力行早餐
早餐也可以很不一樣！平常如果都吃西式早餐偏多，可以來嘗試位在宜蘭市力行路上的「力行早餐」。招牌主打炒河粉和現做手工蛋餅，Q嫩可口的河粉和扎實烤肉排搭配，簡直絕配！一早抵達，就可以看到排隊人潮湧現，所以建議大家可以事先打電話預訂～可以節省不少排隊的時間。

▲▼宜蘭５大必吃銅板鹹食。（圖／小象愛出門提供）

▲力行早餐招牌主打炒河粉和現作手工蛋餅。

力行早餐
地址：宜蘭縣宜蘭市力行路76號
電話：03-9351148
營業時間：05：30～12：00

鴨喜露
「泡腳」是來到礁溪必做的事情，這時如果能搭配個美食，就會有滿滿幸福感。鴨喜露的口味琳瑯滿目，醃浸家傳老滷配料，經由長時間的滷泡、風乾、煙燻等過程製作而成，有時啃著啃著，一包很快就沒了。如果無法當日食用，可以密封冰存保鮮。

▲▼宜蘭５大必吃銅板鹹食。（圖／小象愛出門提供）
▲煙燻滷製的鴨喜露，各款滷味口味越吃越涮嘴！

鴨喜露
地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路34號
電話：03-9887788
營業時間：07：00～20：00

關鍵字： 小象愛出門 宜蘭美食 漢記便當 阿ㄋ蔥油餅 金澤滷肉飯 力行早餐 鴨喜露

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