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鶯歌必吃美食！「秒殺」超值大飯糰＋珍珠鮮奶茶55元　

點評：到鶯歌一定要來吃一下
ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導　圖、影／小象愛出門

現代人吃飯，一張百元鈔還不一定能吃飽，但這次部落客《小象愛出門》分享了一家銅板價，料多又實在的店家「彧飯糰 」就位在鶯歌國中對面，每到用餐時間幾乎是秒殺，晚點來就只能得到今日完售的結果。因為點一份燒肉彧飯糰，搭一杯黑糖珍珠鮮奶茶，竟然只要55元。

▲▼彧飯糰。（圖／小象愛出門提供）

▲黑糖珍珠鮮奶茶＋彧飯杯

飯糰內有扎扎實實飽滿的餡料，外面還撒有白芝麻，增添米飯的香氣，這麼大一顆飯糰只要30元，胃口小的女生可能都吃不完。一口咬下去，裡面包著滿滿的燒肉，有銅板韓式燒肉的口感，與米飯融合在一起，吃完超有飽足感。

▲▼彧飯糰。（圖／小象愛出門提供）

飽滿扎實的彧飯糰

這裡除了飯糰之外，如果覺得還吃不飽、胃口夠大的話，也有賣50元的彧便當。真不敢相信，銅板價的便當，打開來卻是超值內容，白芝麻香，搭配燒肉的香氣四溢。滿出來的配菜一樣不會少，外面的便當應該很少看到會長這樣。

▲▼彧飯糰。（圖／小象愛出門提供）

▲滿滿配菜的彧便當

這裡的黑糖珍珠鮮奶茶，外表看起來和外面的一樣，但價錢卻是非常驚人，一杯只要25元。價錢便宜，用料卻不省。因為是用瑞穗鮮乳做成的，這個價還能喝到鮮奶，真的很值得！Q彈珍珠，搭配濃郁的黑糖香，整杯搭配彧便當或是彧飯糰，完全解油膩，又可以吃到甜的。

▲▼彧飯糰。（圖／小象愛出門提供）

▲黑糖珍珠鮮奶茶
 

彧飯糰
地址：新北市鶯歌區尖山埔路195號
聯絡電話：02-26791247
營業時間：06：20～08：30、11：30～13：00、15：30～17：30，週六日休

關鍵字： 小象愛出門 達人美食 美食情報 鶯歌 彧飯糰 新北市美食

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