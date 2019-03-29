吸菸區消失！美國迪士尼5/1起全面禁菸　娃娃車也有尺寸限制

▲美國迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼臉書）

記者蔡玟君／綜合報導

迪士尼樂園被譽為是「世界上最快樂的地方」，為了進一步讓世界遊客都能盡情享受玩樂時光，美國迪士尼28日在官方部落格宣布3個全新規定，最重要的就是包括美國加州迪士尼與奧蘭多迪士尼渡假區從5月1日起全面禁菸，連園內吸菸區都會全部撤出，想要抽菸，僅有樂園入口外的區域，以及奧蘭多迪士尼之泉。

美國迪士尼28日在官方部落格以「來之前你必須知道的事」為題，公布樂園全新規定，包括：

▲美國迪士尼園內全面禁菸。（圖／免費圖庫pakutaso）

1.全面禁菸

從5月1日起，包括華特迪士尼世界渡假區、迪士尼加州冒險樂園、所有迪士尼所屬水樂園、ESPN運動賽事中心、加州迪士尼城中區特區等全面禁菸，唯一可以抽菸的地方，只有樂園外的入口，以及位於佛羅里達州的迪士尼飲食娛樂購物區「迪士尼之泉」。

此外，若是入住迪士尼所屬的酒店，或是預約在迪士尼所屬酒店內用餐，則可以使用酒店內設有的吸菸區。

▲娃娃車尺寸也有限制（圖／記者季相儒攝）

2.娃娃車尺寸限制

從5月1日起，攜帶入園的娃娃車尺寸不得超過寬72公分、長132公分，此外，如馬車般的嬰兒式推車則完全禁止攜帶入園。美國迪士尼也表示，若是需要使用娃娃車，可以和樂園租借，若是會在迪士尼待2天以上，樂園也提供娃娃車多日租借的服務。

▲散裝冰塊也禁止攜帶。（圖／記者許力方攝）

3.禁止攜帶散裝冰塊或乾冰

許多歐美旅客帶小朋友入園，習慣自行準備冰桶隨身攜帶，但從3月28日起，美國迪士尼樂園宣布禁止攜帶散裝冰塊或是乾冰入園。園方表示，若真的有冰塊需求，可以向樂園內的服務區（Quick-Service location）提出需求，就可以得到一杯裝冰塊的杯子。

▲美國迪士尼星際大戰主題園區將在5月底開幕。（圖／翻攝自disneyparks Blog）

美國迪士尼也已於日前宣布，全球第一座星際大戰主題樂園將於今年5月31日於美國加州迪士尼正式開幕，第二座星際大戰主題樂園則會在8月29日於奧蘭多華特迪士尼世界好萊塢影城開幕。