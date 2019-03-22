加州迪士尼「星際大戰樂園」5/31開幕　遊樂設施細節曝光

▲美國迪士尼星際大戰主題園區將在5/31開幕。（圖／翻攝自disneyparks Blog）

記者蔡玟君／台北報導

全球粉絲引頸期盼的迪士尼最新樂園－星際大戰主題樂園，開幕時間正式揭曉！美國迪士尼大中華區市場與銷售總監鄧慶玲近日率隊來台推廣，並正式宣布，全球第一座星際大戰主題樂園將於今年5月31日於美國加州迪士尼正式開幕，第二座星際大戰主題樂園則會在8月29日於奧蘭多華特迪士尼世界好萊塢影城開幕。

▲美國迪士尼星際大戰主題園區「星際大戰：銀河邊緣」。（圖／翻攝自disneyparks Blog）

全球第一座星際大戰主題園區「星際大戰：銀河邊緣」是迪士尼耗資10億美金打造，是迪士尼史上最大的單一園區投資案，藉由迪士尼幻想工程師規劃，運用最新科技，在園內打造出一顆全新星球「巴圖星球」。

迪士尼目的地中國區業務拓展經理殷正贇表示，星際大戰主題樂園的最主要目的之一，是為了翻轉旅客對迪士尼只適合小孩等特定族群玩樂的印象，讓世界旅客了解到，迪士尼是適合任何年齡，無論是大人、小孩，甚至是長者都可以在這裡找到樂趣的地方。

▲美國迪士尼星際大戰主題園區示意圖。（圖／翻攝自disneyparks Blog）

「星際大戰：銀河邊緣」佔地廣達14公頃，園內共有2個乘坐式遊樂設施，分別是「走私者的逃亡 (Smuggler’s Run)」和「反抗軍崛起 (Rise of the Resistance)」。其中在走私者的逃亡遊樂設施中，旅客可以坐上千年鷹號，並自由選擇在遊戲中的角色，包括船長、副船長或甚至一般乘客，同時可以自己設定遊戲路線－也就是說，每位旅客所體驗到的遊戲過程都是不同的，旅客需在遊戲過程中解決一個個任務，也可能需要維修自己的飛船，甚至，可能輸掉這場冒險，徹底顛覆遊客的想像。

▲美國迪士尼星際大戰主題園區可以製作自己的光劍。（圖／翻攝自disneyparks Blog）

此外，在園區內旅客將可以喝到電影中的「藍色牛奶」，甚至看到R2B2、BB8在園區中走來走去，遊客還可以在這裡訂製自己專屬的光劍，多樣化的體驗讓旅客實際走進《星際大戰》氛圍中。