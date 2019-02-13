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將貝里斯大藍洞搬來台！台北燈節看得到「上帝的瞳孔」花燈

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▲▼貝里斯大藍洞。（圖／翻攝自維基百科）

▲貝里斯大藍洞。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡玟君／台北報導、攝影

2019台北燈節即將從16日登場，主燈區從西門町延伸到北門周邊，除了各個特色燈區之外，今年還有6個國家與海外城市參與，在主場地設置花燈藉此宣傳在地特色。與我國建交今年10月就滿30年的中美洲國家貝里斯，就將國內最代表的風景「貝里斯大藍洞」製作成花燈，於13日舉行揭幕儀式，希望藉此能讓台灣民眾更認識這個美麗的海洋國度。

▲▼2019台北燈會貝里斯大藍洞花燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019台北燈會貝里斯大藍洞花燈。（圖／記者蔡玟君攝）

貝里斯位於中美洲東海岸，持台灣護照前往旅遊可享免簽待遇。貝里斯因擁有豐富的海洋資源，是許多喜愛海洋的旅人心中的潛水天堂。國內最有名的即是名列世界10大地質奇蹟之一的「貝里斯大藍洞」，是世界上最大的水下石灰岩洞穴，深度約122公尺、等於40層樓高，水底下埋藏大型鐘乳石與石筍，在1996年被列為世界遺產，更有人將之稱為「上帝的瞳孔。

▲▼2019台北燈會貝里斯大藍洞花燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲貝里斯駐華特命全權大使賀黛安（Diane Haylock）。（圖／記者蔡玟君攝）

為了讓更多台灣民眾能認識這處世界奇景，同時為慶祝台、貝建交30週年，貝里斯今年將貝里斯大藍洞製作成花燈，加入海洋生物與潛水人的意象，展現大藍洞的海洋魅力。貝里斯駐華特命全權大使賀黛安（Diane Haylock）表示，兩國邦交多著重於交流政事，但她認為更重要的是人與人之間的交流，她在2018年首次參加台北燈節時，即認為這是一個很好的交流場域，透過此次設置花燈展出，能讓兩方的人民更深切的互相認識。

▲▼2019台北燈會貝里斯大藍洞花燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北市政府副祕書長薛春明。（圖／記者蔡玟君攝）

台北市政府副祕書長薛春明在也表示，此次台北燈節有多個海外國家與城市參與，讓旅客不用出國就可以遨遊世界，貝里斯與我國之間有深厚的情感，適逢建交滿30週年，未來一整年也會有一系列慶祝活動，希望藉此能讓台灣民眾更認識貝里斯。

2019台北燈會將從16日起至24日為止，為期9天，燈區範圍從西門町至北門一帶，今年在北門周邊的「我愛創作亮晶晶」燈區，更特地以「科技互動光影藝術」與老建築群對話，例如首度360度四面投影的「搖擺北門」光雕展演，還有百年建築三井倉庫以投影童趣圖案方式，呈現老倉庫充滿童趣的對比以新舊衝突的元素，帶給民眾不一樣的視覺享受！

關鍵字： 2019台北燈節 貝里斯大藍洞 上帝的瞳孔 大藍洞 貝里斯 美洲旅遊

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