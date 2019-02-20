全球最早起跑馬拉松在這！關島2019上半年5大旅遊盛事都在這

▲關島風景怡人。（圖／關島觀光局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

開工後心還沒收回來嗎？有豔陽與藍色大海的關島正在召喚你！擁有無敵自然美景的關島是旅客出國旅遊的首選，加上華航更改航班時段後，更能讓旅客玩好玩滿。關島觀光局更提供提供2019上半年度5大亮點活動，包括延長一整年的關島購物節，還有一年一度的關島國際馬拉松，旅客今年就安排一趟關島之旅吧。

關島購物節

時間：即日起至2019年12月31日

今年是第七屆關島購物節，關島觀光局(GVB)宣布，關島購物節將延長為全年365天的年度活動，由於全島免稅，關島早已是許多人心中的購物天堂，現在還有最新版的關島購物節APP，可支援六國不同的語言提供多達250項的優惠，其中包含購物、餐飲、自選行程、旅遊服務等。

關島Ko’Ko’兒童趣味路跑/兒童單車活動

時間：2019年3月24日

深受大家喜愛第11屆的關島Ko’Ko’兒童趣味路跑為4至12歲的兒童提供1.6公里和3.3公里的賽程，這項關島指標性的活動在今年更提供幼童舉辦滑步車賽。

▲關島國際馬拉松。（圖／關島觀光局提供）

關島國際馬拉松

時間：2019年4月14日

關島國際馬拉松是全球起跑時間最早的馬拉松，獲得國際田徑總會(IAAF)和國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)的世界級認證，讓長跑愛好者可以在星光的沐浴下，沿著美麗的海岸線奔跑，奔向日出的第一道曙光，連續兩年吸引超過四千名跑者的關島馬拉松，今年將於4/14凌晨三點開跑。

關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華

時間：2019年5月1日至2019年5月5日

密克羅尼西亞島嶼嘉年華是年度指標性的文化節慶，充分的展現密克羅尼西亞島嶼充滿活力且繽紛的獨特文化。只需要一個週末的時間，一同體驗島嶼上的歌曲、舞蹈、藝術及美食等，並見證已保留數千年的傳統及文化是如何傳承延續至今！

▲可愛的關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華。（圖／關島觀光局提供）

Agat芒果節

時間：2019年5月24日至2019年5月26日

有趣的芒果節提供一系列為參與者所設計的芒果趣味活動，其中包含比賽、展覽、娛樂和美食。一定要安排足夠的時間來品嚐各種Agat村提供的芒果和趣味活動！