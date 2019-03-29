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甘肅、四川遺世天堂大集合　露天美景看不完

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文／七逗旅遊網提供

偶爾想遠離都市的車水馬龍、給自己一段隱居般的悠閒假期嗎？從中國甘肅到四川，一路美景不間斷，官鵝溝國家公園、天然石城「扎尕那」、東方小瑞士「郎木寺」、若爾蓋花湖美麗的風光讓人心醉不已！

▲中國甘肅、四川▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲官鵝溝國家公園景色唯美。（圖／喜鴻假期提供）

「官鵝溝國家公園」有小九寨溝之稱，風景如詩如畫，同時集草原、森林、如綠寶石的湖泊…等自然景觀於一體，最深處則有瀑布、終年白頭的雪山，宛如一座精彩的生態博物館，動植物種類也相當豐富，甚至還有雲豹、白唇鹿、金錢豹、班尾榛雞等稀有動物，豐富的生態令人大開眼界。

▲中國甘肅、四川▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲天然石城扎尕那。（圖／shutterstock.com提供）

古城扎尕那像是一座天然的山中宮殿，四周圍繞著如小山丘般巨大的石頭，宛如一座座堅毅又長情的天然守護者。這座「天空之城」位在海拔約3000-3300公尺的地方，低矮的房舍、放牧的居民形成純樸的景致，朦朧的雲霧更彷彿仙氣般繚繞這座小村落，像是傳說中才會出現的遺世仙境。

▲中國甘肅、四川▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲郎木寺。（圖／shutterstock.com提供）

郎木寺不是寺廟，而是一座讓人遠離塵囂的山間小鎮，這裡也被稱為「東方小瑞士」。流經郎木寺的白龍江將這裡一分為二，白龍江北隸屬甘肅，江南則屬於四川省的勢力範圍，兩座規模龐大的藏傳佛寺各據一方，其中，江北的甘肅寺院後山還有天葬台。夏天，當陽光灑落，郎木寺綿延至天邊的草原夾帶著繽紛的色彩，成了明信片上才會出現的風景，遼闊的視野讓人心情開闊。

▲中國甘肅、四川▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲九曲黃河第一彎和若爾蓋花湖同樣位在若爾蓋縣，蜿蜒的河流曲線優美，由於相距不遠，許多人都會把這2個景點一塊安排在行程中。（圖／喜鴻假期提供）

夏季，是造訪若爾蓋花湖的最佳季節，一望無際的大草原相當療癒，成群的犛牛漫步在原野上，宛若與世無爭的小小天堂。若爾蓋花湖四周被數百畝的水草圍繞，擁有豐富的生物多樣性，澄淨的湖水像是一塊閃耀的寶石，在四川與西北的邊界上閃閃發光。

推薦行程：
▲ 絕美甘南～花湖若爾蓋、藏族扎尕那、隴南官鵝溝、拉卜楞寺八日►►►

更多資訊：
喜鴻假期
全國服務專線：412 - 8618（使用手機撥號請加 02）

關鍵字： 四川 甘肅 中國 國家公園 景點 扎尕那 七逗 喜鴻假期

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