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北海道鬆餅名店4月快閃來台！芒果、鳳梨限定口味晶華才吃得到

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▲椿Tsubaki Salon。（圖／記者陳涵茵攝）

▲晶華國際酒店集團宣布與日本旅遊集團HIS結盟。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

日本愛吃鬆餅的程度可說是亞洲最瘋狂，日本全國就有多達1900間鬆餅店，競爭激烈還可以衝上前10名榜單的「椿Tsubaki Salon」台灣也吃得到了！來自北海道的超人氣鬆餅將從4月19日登台快閃兩個月，進駐麗晶精品地下二樓。

日本近幾年掀起鬆餅熱也將這股風潮吹到台灣，看準日系餐飲熱度，晶華國際酒店集團於今（28日）宣布與日本旅遊集團HIS結盟，HIS全新的日本飲食文化海外支援事業部旨在幫助在日本的特色餐飲店家往海外拓展，首站就選台北，與晶華集團獨家結盟，率先把人氣鬆餅店「椿Tsubaki Salon」引進台灣，成為海外第一間快閃店，更推出台灣限定的芒果與鳳梨口味厚鬆餅。

▲椿Tsubaki Salon。（圖／記者陳涵茵攝）

▲椿Tsubaki Salon將來快閃來台。

「椿Tsubaki Salon」是在日本北海道最受歡迎的鬆餅店之一，不僅是日本遊客遊北海道必吃名店，就連台灣也有不少遊客慕名前去，標榜使用最好的食材製作，全部使用來自北海道當地新鮮食材，是純北海道出產的美味，不使用膨鬆劑等化學添加劑，熱騰騰剛出爐的厚鬆餅非常鬆軟還會晃動，從北海道札幌起家紅到全日本。代表長谷川演表示：「椿算是鬆餅界中起步較晚的，但對北海道當地食材非常有自信，近期有許日本鬆餅品牌進駐台灣，絕對和其他每家鬆餅店口味，務必來品嚐看看有不一樣。」

▲椿Tsubaki Salon。（圖／記者陳涵茵攝）

▲椿Tsubaki Salon代表長谷川演。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示：「餐飲是晶華很重要的競爭優勢，此次合作是利用孵化器概念來進行，只要是好的店家、好的品牌，我們就提供平台幫助他們在台灣開啟第一步。」訪談中也聊到當年Lady Ｍ就是很成功的案例，當時預期銷售量為1千塊蛋糕，但最終交出6千塊蛋糕的亮眼成績單，未來也會先用快閃模式來穩住第一步。

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