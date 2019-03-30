甜點控注意！宜蘭超夯雞蛋仔插旗桃園　獨創口味超吸睛

點評：這麼多口味的雞蛋仔，看了都流口水！

旅遊中心／綜合報導 圖、影／小象愛出門提供，請勿任意翻攝

說到「雞蛋仔」，這可能是許多人非常喜歡的甜食，因為它的口味眾多。無論何時吃到嘴裡，都有一種幸福的滋味！今天部落客小象愛出門就分享了一間在宜蘭擁有超高人氣的「Bubble House波波食堂雞蛋仔專賣店」，在中原夜市也開店囉～看來又是一波人潮要來朝聖了呢！

▲波波食堂在桃園中原夜市開店。

這間在宜蘭賣得嚇嚇叫的「Bubble House波波食堂雞蛋仔專賣店」，在中原夜市開店後，人氣一樣很夯！主打市面上少見的獨創口味，擄獲喜愛吃甜食顧客的心，讓人吃一口就停步下來。

至於波波食堂的起源，是因為原先在夜市擺攤的老闆，嚐到香港的庶民美食「雞蛋仔」，腦中瞬間浮現台灣雞蛋糕的味道，於是便展開了在台研發全新雞蛋仔的品牌；除了秉持原有香港的傳統做法，更添加了老闆的創意思想。

▲波波食堂以市面上少見的獨創口味成功擄獲甜點控的心。

波波食堂的雞蛋仔都是採現點現做，用蜂巢式的雞蛋仔機器，蓋著加熱等它成型；出爐時，濃郁的雞蛋仔香味撲鼻而來，再把邊邊角角修掉，便可以將整片拿起來淋醬，就完成美味的雞蛋仔啦！

▲剛出爐的雞蛋仔，外表呈現薄脆感。

▲選擇自己的口味，店員淋上醬料。

創意獨特的口味，讓顧客吃一口就難忘！除了有必吃的「原味雞蛋仔」之外，抹茶控、甜點控也有屬於各自尖叫的「抹茶黑糖麻吉雞蛋仔」和「巧克力雞蛋仔」。

▲撥開雞蛋仔，看得到熱氣飄散，風吹來立馬聞得到濃濃雞蛋仔的香氣。



「花生黑盆」的外觀，上面鋪的配料乍看之下很像芝麻，但沒想到是滿滿的OREO，和花生醬配在一起相當美味，讓人口齒留香！另外，「雙園鳳凰肉鬆雞蛋仔」也是最經典的人氣口味，有別於以往對於肉鬆吃起來乾乾的口感，這個口味吃起來除了爽口之外，更讓人滿足，這裡完全就是屬於許多人吃甜食必來的場所！

▲雞蛋仔口感外酥內軟，還附有嚼勁。

波波食堂