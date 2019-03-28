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訂機票省錢小撇步「週日買、週五飛」　出發前3週機票最便宜

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▲飛機,富士山,東京。（圖／記者陳涵茵攝）

▲自由行搶到便宜機票就能省下大筆旅費。（圖／記者陳涵茵攝）

旅遊中心／綜合報導

近幾年隨著行動網路普及，越來越多自由行旅客在世界各地探險，訂張機票、帶件行李、辦好網路就立刻出發，玩到哪查到哪，想省下旅費控制預算，訂機票與住宿的時機跟技巧可是一大關鍵，以下就來看看最佳的訂票小撇步。

▲機場機票。（圖／Expedia提供）

▲週日買、週五飛是買划算機票必備口訣。（圖／Expedia提供）

Expedia與ARC航空報告公司共同發布了「2019年航空旅行前景報告」，以全球國內、國際航點飛行數據、經濟艙和商務艙與頭等艙航班資料進行分析。針對全球各國在預定機票時間、出發日期、選擇住宿天數等數據，提供旅客訂票小技巧。

根據資料顯示出發前三週預定機票為最佳訂票時機，容易獲得最低票價，若於週日預定機票可省下高達21.9%；若在週五預定機票則會比平均票價貴3.7%。至於出發日建議可避開周日，選擇週五出發，容易可用相較於平均票價便宜4.1%的價格購買，記住買機票划算口訣「週日買、週五飛」。

另外，多數遊客普遍會認為直飛航班會比轉機航班來得貴，事實上有時直飛航班會因新增航班班次、於平日飛行至如上海、紐約、倫敦等商務國家或淡季等因素，票價相對便宜。住宿方面，Expedia根據全球超過50萬的住宿選擇，從每日已售客房平均房價（average daily rates, ADR）分析中得出，週五預定飯店可獲得最便宜的平均房價、最貴則為週日，與最佳機票訂購時間剛好顛倒。

關鍵字： 機票 航空資訊 旅遊新知

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