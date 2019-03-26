全台最美日式老屋咖啡廳新開幕！換上浴衣重回昭和時代

▲昭和J18日式老屋咖啡廳新開幕。（圖／《豬飛小姐》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



旅遊中心／綜合報導

台灣各地隱藏著許多日式古蹟景點，老屋改建活化後再次重獲新生，嘉義市史蹟資料館內的《昭和J18》於今年正式新開幕，號稱是全台最美神社咖啡廳，不用飛出國就能感受濃濃日式風情。

▲不仔細看還真會誤以為來到日本。



《昭和J18》為嘉義市史蹟資料館，建於昭和18、西元1943年，已有76年歷史為珍貴的歷史古蹟，隱身在百年嘉義公園內佔地廣闊老樹圍繞，入口處掛滿繪馬與燈籠串，就像真的來到日本。想感受更濃厚的日本味還可以在現場租借浴衣，在古蹟庭院裡拍各種古典美照。

▲館內可以租借浴衣體驗。



▲漂亮的浴衣款式可供選擇。



老房建築為木造傳統日式風格，經歲月洗禮老屋更有韻味，經活化後變身複合式咖啡館，讓旅人可以有個空間好好參觀古蹟文物、特展，再點杯咖啡坐下享受悠閒午後時光，歷史古蹟建築嚴禁明火烹煮，咖啡廳內僅提供飲品與簡單的輕食套餐，像是吐司、日式簡餐等等。另外，鄰近嘉義知名景點射日塔，來到這的遊客也可以順便繞過去順遊。

▲翻修後的嘉義市史蹟資料館。



▲坐在古蹟裡愜意喝杯咖啡。

地址：嘉義市公園街42號(射日塔前)

營業時間：星期一公休；星期二～星期四08：00～17：00；星期五～星期六08：00～20：00；星期日08：00～17：00

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