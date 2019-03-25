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芭達雅烏打拋機場擴建有望從台直飛　處長：與泰越捷洽談中

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▲芭達雅旅遊交易會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲芭達雅辦事處處長Pinnat Charoenphol（右三）帶領25家泰國當地業者來台交流。

記者陳涵茵／台北報導、攝影

泰國觀光局於今（25日）舉辦芭達雅旅遊交易會，芭達雅辦事處處長Pinnat Charoenphol也捎來最新當地旅遊新訊，像是去年12月剛完成第一階段擴建計劃的U-Tapao烏打拋機場有望從台灣直飛。另外，也提到從曼谷出發經芭達雅到羅勇的高鐵計劃預計最快將在2021年通車。

▲泰國utapao機場。（圖／utapao官網）

▲泰國烏打拋機場已完成最後擴建計劃。（圖／utapao官網）

芭達雅辦事處處長Pinnat Charoenphol訪談中表示，最新完工的U-Tapao烏打拋機場距離度假勝地芭達雅僅40公里，烏打拋機場原為軍用機場後在2018年12月完成第一階段擴建計畫，轉為民營後吸引多國航空公司開辦直飛航線，像是澳門、中國、英國等當地航空。

台灣目前飛往芭達雅僅有旅行社包機，若是自由行旅客需飛往曼谷轉機，Pinnat Charoenphol也透露目前正在與泰越捷航空洽談中，盼能成功將台灣旅客直接帶往芭達雅。烏達拋機場發展計劃共分成三階段，目前已完成第一階段，估計每年可迎接300萬名旅客造訪，未來還會增建跑道、停機坪等機場設備，預計升級後每年可承接至500萬人次。

▲泰國utapao機場。（圖／utapao官網）

▲泰國烏打拋機場原為軍用機場。（圖／utapao官網）

另外，從曼谷一路延伸至東邊的東部經濟走廊計劃也正在趕工中，目前泰國旅客要前往芭達雅通常會選擇從曼谷轉機或轉乘巴士，不過未來則多了一項選擇「高鐵」，若通車後由曼谷前往芭達雅僅需45分鐘，沿途從曼谷出發行經差春騷府、芭達雅到羅勇串連起整個東部觀光經濟命脈，預計將在2021至2022年開放通車，未來旅客自由行也更加便利。

關鍵字： 芭達雅 泰國旅遊 亞洲旅遊 航空動態

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