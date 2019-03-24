影／「37米KAWS巨物」維港亮相　取景點曝光、展到31日！





▲《KAWS:HOLIDAY》3/2登陸香港維多利亞港。（圖／香港旅發局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

繼首爾及台北站引起極大迴響後，《KAWS:HOLIDAY》第三站登陸香港維多利亞港！KAWS與策展單位AllRightsReserved，再次攜手將其最具代表性的作品COMPANION帶來香港，以全新灰調、總長37米躺臥姿態登場，3月31日前有來香港玩的旅客，別忘來一瞧龐然巨物的魅力。





▲3月31日前有來香港玩的旅客，別忘來一瞧龐然巨物的魅力。（圖／香港旅發局提供，以下皆同）

KAWS至今最大型臥姿公共藝術裝置COMPANION，即日起展至3月31日，就在香港維多利亞港上展出，市民可於金鐘添馬公園海面（中西區海濱長廊 -中環段）近距離觀賞作品。

《KAWS:HOLIDAY》香港站在「香港藝術月」內舉辦，希望與世界各地及本地藝術愛好者、收藏家一同放慢生活步調，投入放鬆無憂的氛圍。

▲《KAWS:HOLIDAY》香港站展期從即日起至3月31日於維多利亞港展出。

香港旅遊發展局主席林建岳表示，衷心感謝美國藝術家KAWS，將其最大型的臥姿藝術作品《KAWS：HOLIDAY》COMPANION帶來香港，並在香港最具標誌性的維多利亞港展出。這藝術展不但為愛好藝術的旅客帶來全新體驗，同時亦為香港帶來更多國際曝光，也令「香港藝術月」更加圓滿！



《KAWS:HOLIDAY》香港站展期從即日起至3月31日於維多利亞港展出。旅客可於金鐘添馬公園對面海面（中西區海濱長廊-中環段）近距離觀賞作品，也可以登上摩天輪鳥瞰取景，以遠距離捕捉COMPANION最標誌性的「X X眼」！

▲旅客可於金鐘添馬公園對面海面（中西區海濱長廊-中環段）近距離觀賞作品，也可登上摩天輪鳥瞰取景。

《KAWS:HOLIDAY》香港站

展出日期：2019年3月22日至31日於香港維多利亞港展出

觀賞地點：中西區海濱長廊（中環段）