吃200顆星「李昂談米其林美食」　私房點名Solo Pasta、常夜燈

▲摘遍國內外200顆星星的作家李昂，接受《ETtoday新聞雲》專訪聊米其林。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／專訪

一年有半年在世界各地趴趴走，自詡是愛吃鬼的李昂老師，日前接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，「這是一場非常刺激的比拚，激勵店家、主廚們不斷進步，因為擔心下一年會被奪星，顏面無光。」相信這對台灣美食產業是件好事。

▲李昂對米其林來台抱持正面態度。（圖／記者彭懷玉攝）

另一方面，觀光客拿著手冊來尋味，相信帶來的效益也是可以被看見的，畢竟米其林是世界性的評比，就跟全球50大美食一樣，縱使搶位子的都是觀光客，但也沒有什麼不好，一方面振興觀光，另一方面也激勵大廚、經營者做得更好，投資更多。

吃遍國內外美食的李昂老師，一秒回答心裡推薦的米其林名單，屏除台菜以外，第一個她想到位在東區的Solo Pasta，「不會像台式義大利麵都軟趴趴，米心接近完全熟透，卻仍保留義式口味的軟硬度跟嚼勁，外國菜能做到這麼道地，絕對是值得推薦的。」她也大嘆，「連必比登都沒注意到，實在是哈哈哈…」李昂老師相當看好Solo Pasta，「若再努力一點，甚至連一星都可以進的。」

▲李昂老師推薦的Solo Pasta，曾被網友讚譽為「全台北最好吃的義大利麵」。（圖／翻攝自Solo Pasta粉絲專頁）

李昂老師推薦的Solo Pasta，曾被網友讚譽為「全台北最好吃的義大利麵」，實際品嘗過也感同身受，從前菜、湯品、義大利麵到甜點等，全套點下來不到500元，就能品嘗到正宗的義式餐點，也難怪擄獲眾饕客的心，店家秉持著「相信真的有人在乎義大利麵」理念，在安和路矗立長達近10年，事實證明店家對「道地」的堅持，是真的有人在乎的。



對非專業吃貨的我來說，雖然是多年前的餐聚，但對中間麵體偏硬而彈牙，加上收得剛剛好的醬汁一起入口，印象相當深刻，過了多年漲價幅度不高，縱使事過境遷，講到這家Solo Pasta，同樣帶給我第一名的感受。



除了推薦義大利餐廳，李昂老師第二個推薦的是日本料理，她表示，台灣被日本殖民50年，蘊含豐富而多元的台式日本料理，外國人（尤其是香港人）最喜歡來台灣吃日本料理，李昂老師推薦濟南路上的常夜燈，「價格合宜、可以做bar台」之外，主廚阿佑師傅收藏1000多萬的威士忌，也讓她印象深刻。

李昂老師說，常夜燈算是日式混台式無菜單料理，用了很多台灣海鮮，該用日本食材時也不會吝嗇，像是海膽、昆布等，但沒有因為是日本料理店，食材就全部從日本空運來台，但由於吧檯位置有限，建議一定要訂位，中價位約1000-2000元能有這樣的風味，讓香港美食家朋友回港後撰文分享，也希望米其林指南能注意到常夜燈。

主廚阿佑師傅聽聞後幽默表示，「謝謝李昂老師，我們跟米其林是不同體系啦，我們只是小吃店，店外頭只差沒寫『冷氣開放』四個字。」

▲台北米其林指南今年將邁向第二屆評選。（圖／記者李毓康攝）

李昂

台灣作家李昂老師有「文壇怪傑」之譽，作品風格多元，文筆風格大膽、強悍、有生命力，不僅暢談女性主義、書寫人性，也寫在地故事，在「飲食」方面也有深入著墨，更擴大到用飲食去思考文化與人我關係。李昂老師吃遍海內外多家累積超過200顆星星的米其林餐廳。