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來野餐吧！隱身稻田間的文青咖啡屋　純白小帳棚發呆一下午

點評：超想去這裡耍廢...
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▲彰化小田生活。（圖／《麻糬公主＿荒唐美食之旅》提供）
▲小田生活走到底有個很大的帳篷，不提供用餐，旅客到這裡能夠留影紀念。（圖／麻糬公主＿荒唐美食之旅提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

在這裡，你不只能舒服地坐在室內享受午後暖陽的懷抱，也可以躺在野餐墊上吹著徐徐微風，所有的煩惱彷彿都被帶走了。彰化「小田生活mmm」藏身在一片稻田中，一開幕就成為IG熱門打卡點，在這裡你想待多久就多久，就算你想帶寵物來也可以，趕快找一天來這裡渡過悠閒的午後時光吧！

▲彰化小田生活。（圖／《麻糬公主＿荒唐美食之旅》提供）
▲小田生活空間不大，卻總是吸引許多旅客前往，大家都搶著要在這裡留下一些回憶。

▲彰化小田生活。（圖／《麻糬公主＿荒唐美食之旅》提供）
▲小田生活沒有用餐時間限制，你想在這裡耍廢多久就多久。

一棟灰色且帶有質感的清水模建築佇立在稻田中，很難讓人不去注意到它的身影，每個來到小田生活的旅客都留下深刻又美好的回憶，在這裡的一切都很有溫度。小田生活的地理位置也相當方便，從彰化高鐵開車大概5分鐘就可以到，非常適合安排一日遊來到這裡Chill一下；就算開車也不用擔心沒有位置停放，只要把車子停靠在路邊即可。

▲彰化小田生活。（圖／《麻糬公主＿荒唐美食之旅》提供）
▲灰色外觀的小田生活佇立在稻田中，很難讓人不注意到。

小田生活的用餐空間不大，分為室內座位區和戶外野餐區，座位區只有3～4桌位置，野餐區目前則是有8個帳篷，每個帳篷都附有一個野餐墊，用餐完畢後要記得摺好歸位；那萬一帳篷都有人使用了怎麼辦？別擔心，你可以準備自己的野餐墊過來這裡坐坐，只要有空位你就可以鋪好鋪滿。

▲彰化小田生活。（圖／《麻糬公主＿荒唐美食之旅》提供）
▲小田生活只提供簡單的餐點，內用位置也不多，若是太晚來就沒位置了。

來過小田生活的部落客《麻糬公主＿荒唐美食之旅》建議，若你計劃下午才要來，最好帶著自己的野餐墊，因為小田生活只要過了中午基本上都會是客滿的狀態。

▲彰化小田生活。（圖／《麻糬公主＿荒唐美食之旅》提供）
▲野餐區目前有8個帳篷，只要還有空位也可以鋪自己準備的野餐墊。

在小田生活發呆，並沒有時間的限制，你想待多就多久，目前小田生活沒有提供鹹食，只有販售飲品、甜點以及一些炸物點心，平日任何時段皆可以預約，假日則是只有中午12點至12點半可以預約室內座位區，低消只需要一人一品項。

▲彰化小田生活。（圖／《麻糬公主＿荒唐美食之旅》提供）
▲坐在野餐墊上吹著徐徐微風，把所有煩惱全都丟掉，超級愜意！

另外，如果你家有毛小孩，也可以帶牠陪你來小田生活走走，不過需要注意的是，若是在室內用餐，寵物就需要待在推車裡，僅限小型寵物，室外則是大小型寵物皆可，前提還是以不影響其他客人為主。

小田生活mmm

地址：彰化縣田中鎮民光路一段395巷258號
電話：04－875－3586
營業時間：12：00～19：00／周二公休

＊以上圖片皆由《麻糬公主＿荒唐美食之旅》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 小田生活mmm 彰化旅遊 彰化美食 清水模建築 網美景點 IG打卡 野餐旅遊 寵物友善餐廳

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