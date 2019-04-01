每口都濃郁！北海道正宗湯咖哩在台北　整隻小羊排超浮誇





文、圖／萍子



在松江南京站想找聚餐美食，萍子推薦銀兔湯咖哩松江南京分店ginto songjiang，主打來自北海道正宗湯咖哩，有地表最強咖哩王稱號。小小店面工業風，最愛店內法國小羊排湯咖哩，羊排鮮嫩不老無腥味，每天新鮮熬煮，可吃到大量蔬菜的濃郁湯咖。





這條松江路123巷餐廳林立，許多好吃的特色異國料理餐廳在此，正對面則是鬼金棒拉麵松江分店（萍子也很推薦這間拉麵店，好好吃），銀兔湯咖哩ginto是由一位日本人所開設的餐館，目前在台灣有三家分店，分別是師大店、松江南京店、信義店，萍子這回朝聖是松江南京分店。







取自：銀兔湯咖哩ginto意思，銀是在日本是第二的意思，象徵我們可以再更好！兔子則有幸運的意思，希望客人能喜歡我們家的料理。





入口處立牌，醒目有特色，還有著浮誇字樣「地表最強咖哩王」，吸引萍子注目，更想吃了。







門面非常日系裝潢，走現代感設計。推開一旁最右邊透明玻璃門，即可進入店內。站在門外，完全無法窺探店內一景，多了種神祕感。





映入眼簾可見左手邊是整排吧台專區，工業風設計是最近好流行的裝潢風元素。坐落吧台用餐，一人用餐即可，不用擔心要與人共桌，自己一人面對即可自在用餐。右手邊則是兩人、四人座位區，延伸到底則是中央廚房以鐵皮隔開，一點油煙味道都沒有，衛生管理很好，讓人用餐不用受到這影響。





整大片牆面用蠟筆手繪塗鴉，白色線條的整群兔子，正在製作咖哩飯在廚房料理等視覺畫面，非常歡樂討喜可愛。





絡繹不絕的人潮，可想見這裡咖哩美味飄香，陣陣咖哩香氣散佈在空氣中，非常香。左手邊則是廚房，藉由廚房製作料理隨服務人員端出上桌。





每張桌都會提供這樣一張銀兔湯咖哩吃法，建議先喝一口湯咖哩，享受湯咖哩的味道，接著把黃檸檬片擠在飯上，享受水果香氣，把湯與飯先分開吃，最後用湯匙舀起一口米飯配咖哩，創造不同吃法。





菜單是用A4夾，兩大張介紹湯咖哩特色美食，用手繪圖方式，讓每款咖哩多了人情味。









咖哩價格從150元～360元，會酌收10％服務費，若是點最貴的湯咖哩，平均一人要400元出頭，若預算沒這麼多，可點基本款200元有找。超人氣最強嚴選4品：最推薦彈牙牛舌湯咖哩、厚切牛排湯咖哩、法國小羊排湯咖哩、霜降牛肉湯咖哩，大家可先優先挑選這系列。





一旁入口處旁，販售飲料專區，冰櫃冰著多款氣泡飲。





現今在松江南京分店打卡就送飲料，當然要打卡享受這好康！





也有免費自助拿取檸檬水享用。來這裡點餐，記得先選擇你要吃哪款湯咖哩，接著點辣度，還有飯量大小（飯多要加價錢）。萍子推薦：辣度推3（小辣），4辣度以上怕會搶過咖哩香氣。飯量（中） 免費。炙燒起司飯＋30元。





家人點了：彈牙牛舌湯咖哩300元。一旁擺放餐具，還有一碗飯在其中，一整套的這樣上桌，很有份量，光看就很豐盛。





牛舌給的份量也不少，牛舌吃起來沒有那種乾乾粉粉的口感，很新鮮，處理的水準很不錯。





萍子則吃法國小羊排湯咖哩330元。一上桌會被眼前堆的像是小山丘的小羊排所吸引，雖然價格昂貴，但是實在澎湃，有浮誇感，讓飢腸轆轆的萍子更期待了。





先喝一口湯咖哩，咖哩湯頭濃郁清爽，帶點微辣卻不嗆，很香淳咖哩風味，跳脫一般咖哩不能喝湯的作法，屬於湯羹狀，全不使用麵粉，所以湯不是那種濃稠勾芡狀的湯。這種有水準的湯咖哩讓萍子好喜愛！





這裡的湯咖哩每天新鮮熬煮，有用心，加上食材皆是選用較健康的有機食品製成，滿滿的蔬菜、香菇、馬鈴薯、紅蘿蔔、紅椒、蛋、蓮藕、秋葵、玉米筍、秀珍菇、青花菜在其中，蔬菜給的很大份量，每款蔬菜很脆甜風味，吃起來很有飽足感，滿滿健康元素。





上頭還有個立牌有寫到說，加入line好友，飯可升級多了炙燒起司飯，若單獨點就要加價＋30元，免費升級真的好吸引人，點完才發現，有了起司更多種吃法，下次萍子要來加入好友，享受這好康。





將黃檸檬擠在飯上，會多了檸檬香氣，果香十足，飯更添增一風味。





接著萍子試著一口飯，一口湯咖哩吃法，滿滿咖哩香，最後再把整碗飯放入，吸收湯咖哩的湯汁，有了檸檬的酸加入湯咖哩中，更開胃，粒粒分明的米飯浸泡在鹹香的湯咖哩裡，讓人更大口吃飯。





整大隻的羊排有先處理過，特別選用出生100天以內的初羊，肉質比較軟嫩。烤過的羊排沒有腥味，直接拿起來啃，羊排肉汁鎖在其中，非常入味，沾著湯咖哩醬汁一起吃，又多種吃法，食指大動無比銷魂阿！





這家北海道來台開設的湯咖哩，濃郁又清爽不膩，滿滿蔬菜大份量的新鮮食材，很飽足感。若在松江南京、中山區這帶附近上班族，中午想跟同事、好友聚餐，吃點新鮮食材料理提增上班的疲憊感，給予一點小確幸，很推薦銀兔湯咖哩商業午餐，吃完滿滿能量，迎接下午的時光。

銀兔湯咖哩分店資訊



松江南京分店



電話：02─25029386

地址： 台北市中山區松江路123巷7號（松江南京站7號出口）

營業時間：11：30～15：00。17：30～21：00。

信義店



電話： 02─27651833

地址： 台北市信義區忠孝東路四段559巷8號─1

營業時間：11：30～15：00。（14：30結束點餐），17：30～21：00。

師大店

