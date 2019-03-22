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航班、電壓、必帶物品　帛琉行前必知準備與注意事項

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▲▼帛琉。（圖／帛琉觀光局提供）

▲帛琉。（圖／帛琉觀光局提供）

旅遊中心／綜合報導

海島國家是許多旅客想要享受遠離城市喧囂、放空度假的首選。從台灣出發，只要4小時就能抵達的帛琉（Palau），擁有得天獨厚的海洋自然，340座島嶼宛如散落在太平洋上一顆顆綠色珍珠，靜靜散發光芒，等待旅人前來發掘她的美好。以下就整理出前往帛琉之前必須知道的注意事項，提醒旅客留意。

▲▼華航機師罷工抗議，早上飛往羽田班機正常起飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航。（圖／記者林敬旻攝）

航班
目前從台灣前往帛琉航線為中華航空獨飛。華航2008年開始以包機飛航台北－帛琉航線，2009年正式轉為定期航班營運，目前採波音737-800客機執飛，每班提供158個座位，從台北出發只要4小時即可抵達，此外，華航從2月18日起增班，每週一、三、六共三個來往班次。

航班時間
台北（桃園）－帛琉：13點35分出發，帛琉時間18:35抵達
帛琉－台北（桃園）：帛琉時間19:25出發，台灣時間22:05抵達　

▲▼帛琉曼妙島無人島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲帛琉曼妙島無人島。（圖／記者蔡玟君攝）

時差
帛琉位於UTC +9，因此時間比台灣快1小時。

簽證
目前帛琉對台灣實施免簽證，但在入境時必須填寫入境卡。

▲▼ 帛琉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美金在帛琉通用。（圖／記者蔡玟君攝）

使用貨幣
在帛琉旅遊，可以直接使用美金交易、找零，因此台灣旅客可以事先在台灣換好美金，在帛琉當地較少可以換錢的地方。

語言
大部分旅遊區可用英文溝通。

電壓與插座
帛琉與台灣電壓相同，同樣是110V，且同樣是兩孔插頭，因此不需要特別攜帶轉接頭。

▲▼ 帛琉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲帛琉海景迷人。（圖／記者蔡玟君攝）

氣候
帛琉屬於熱帶雨林氣候，全年平均溫度約29度，由於陽光強烈紫外線強，當地導遊笑稱．只要在戶外曬30分鐘就會變黑，因此來到這裡一定要帶防曬外套、雨傘、遮陽帽、防曬乳等用品。另外，當地導遊也表示，每年12月至隔年4月為旱季，5至11月為雨季。

網路
除了各家電信的漫遊服務外，也可以在當地購買sim卡。免費WiFi服務多在飯店、機場與部分餐廳才有提供。

關鍵字： 帛琉旅遊 大洋洲旅遊 旅遊知識

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