開航10週年！華航「台北－帛琉」增班　4hr就到彩虹的故鄉

▲帛琉有彩虹的故鄉美稱。（圖／帛琉觀光局提供）

記者蔡玟君／帛琉報導

中華航空獨飛「台北－帛琉」航線，今年正式滿10週年，華航從2月18日起增加帛琉航線班次，一週三個來往航班，不僅座位數大增三成，也提供旅客更多元化的行程規劃選擇。華航董事長何煖軒13日表示，目前發現包括日本、韓國，甚至東南亞與歐洲散客，想前往帛琉旅遊都會從台灣轉機前往，加上帛琉是我國邦交國，因此決定從2月18日起增班，增班後，將繼續觀察後續發展。

▲ 華航董事長何煖軒 。（圖／記者蔡玟君攝）

華航2008年開始以包機飛航台北－帛琉航線，2009年正式轉為定期航班營運，目前採波音747-800客機執飛，每班提供154個座位，從台北出發只要4小時即可抵達。華航董事長何煖軒表示，由於日本取消直飛帛琉定期航線，只有部分包機，因此日本旅客想前往帛琉旅遊，需從台灣中轉前往，近期也發現，蠻多來自韓國、東南亞、歐洲的散客，均是到台灣轉機前往帛琉旅遊，加上帛琉為我國邦交國，帛琉當地也全力推動觀光，因此華航決定從2月18日起增班，每週一、三、六共三個來往班次，爾後再看其發展。

▲帛琉擁有得天獨厚自然美景。（圖／帛琉觀光局提供）

至於帛琉必玩景點方面，何煖軒以自身經驗分享，包括浮潛，在海中欣賞珊瑚、魚群，甚至到牛奶湖，體驗將火山泥漿塗身上，或潛入海中看鯊魚游泳都很推薦。印象最深刻的美食則是「蝙蝠湯」，何煖軒說，每個國家都有特殊食物，既然敢拿出來，那就嚐嚐看。被問及還願意再品嘗一次嗎？何煖軒表示：「我願意，但忘記味道了。」

▲美麗的海洋生態也是帛琉代表。（圖／帛琉觀光局提供）

帛琉擁有「彩虹的故鄉」美稱，是世界公認的潛水度假勝地，同時為我國於亞太地區重要邦交國，也是距離最近的友邦。從2018年12月起，雙方相互給予入境免簽待遇，加上增班後，一週三個來往班次，除原有四天、五天行程外，更增加六天選項，自由行旅客可選擇週六去、週一回，或是週一去、週六回，多元化選擇讓旅客規劃帛琉自由行彈性度更高。

▲華航發言人劉朝洋（上圖右）致贈「紅梅揚姿」738模型飛機予帛琉副總統歐宜樓 （上圖中），由我國駐帛琉大使周民淦（上圖左）見證。（圖／記者蔡玟君攝）

為慶祝帛琉航線開航10週年，帛琉時間13日晚間，華航特地致贈致贈「紅梅揚姿」738模型飛機予帛琉副總統歐宜樓 (Raynold Oilouch )，由我國駐帛琉大使周民淦與會見證，別具紀念及深化友好意義。

▲華航飛機示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

為讓更多國人看到帛琉之美，華航即日起推出台北－帛琉優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價7840元起，搭上一週三個來往航班選擇，4個小時就能抵達彩虹的故鄉，想要放鬆身心、暫時遠離喧囂，那就來帛琉，給自己一趟說走就走的小旅行，感受帛琉在地獨特的自然與人文魅力。