到帛琉必玩5大景點懶人包　與黃金水母共游、在無人島看海放空

▲帛琉清澈大海超美。

記者蔡玟君／帛琉報導、攝影

海島國家是許多旅客想要享受遠離城市喧囂、放空度假的首選。從台灣出發，只要4小時就能抵達的帛琉（Palau），擁有得天獨厚的海洋自然，340座島嶼宛如散落在太平洋上一顆顆綠色珍珠，靜靜散發光芒，等待旅人前來發掘她的美好。《ETtoday新聞雲》就整理出5個初次到帛琉旅遊必去景點，搭配華航每週一、三、六3個來往航班時間，隨時都能安排一趟海島度假小旅行。

▲帛琉牛奶湖。

牛奶湖

從飯店搭乘船隻出發，在綠色小島間穿梭約30分鐘，在波濤洶湧的大海間一個轉彎，就會來到平靜無波的牛奶湖。與帛琉其他地區清澈海水不同，由於湖底沉澱著火山泥，使牛奶湖湖水呈現帶點乳白的藍綠色，就是牛奶湖的名稱由來。

▲導遊會下水將泥漿帶上岸。

▲用泥漿塗滿全身。

▲在跳進牛奶湖洗乾淨就可以了。

來到這裡必做體驗，就是將乳白色火山泥塗滿全身。船家會先協助跳入湖中、潛入水底，將火山岩裝入桶中帶回船上，讓旅客自己體驗，從頭到腳，每一處都必須塗滿火山泥，甚至連臉都不要放過。當地導遊表示，火山泥蘊含豐富的礦物質，因此塗完後跳入湖中清洗後，就會感受皮膚變得光滑，加上四周山壁樹林環抱，讓牛奶湖宛如一座隱世天堂，也成為帛琉最受歡迎的景點之一。

▲水母湖碼頭。

水母湖

來到帛琉一定要做得事就是浮潛，水母湖就是最佳浮潛地點之一。水母湖屬於潟湖，最吸引人的就是能與數十萬黃金水母一起在湖中共遊。水母湖全盛時期，在湖中可以欣賞到千萬隻的黃金水母，宛如置身水母星球般，非常療癒，但在2017年5月，由於受到水溫變化和遊客過多、破壞生態影響，導致黃金水母一度瀕臨消失，讓帛琉政府緊急宣布關閉，並開始進行復育。

▲水母湖的黃金水母。（圖／讀者提供）

2018年底，由於生態逐漸恢復，帛琉政府宣布重新開放水母湖，雖然目前黃金水母數量與全盛時期無法相比，但旅客仍可以在當地專業導遊帶領下，穿上裝備潛入湖中，與黃金水母近距離接觸。旅客可以看到透明中帶點微黃的水母群在水中自在悠遊，由於這裡沒有水母的天敵，讓水母早已退化成無毒水母，因此旅客可以安全的近距離欣賞水母身影。

▲前往水母湖之前，必須用水桶中的水將全身沖洗一次。

但想到水母湖浮潛的旅客也必須注意，由於水母湖的自然環境非常脆弱，因此禁止塗抹任何防曬用品下水，在前進水母湖前的碼頭邊，所有旅客也必須先用一旁桶子內的水清洗全身，以防任何物質破壞水母湖生態。

▲曼妙島是座無人島，現在多用來讓旅客休息和用餐。

曼妙島（無人島）

若是參與團體遊程，通常中午用餐時都會帶領旅客前往屬於無人島的曼妙島享受BBQ。曼妙島四週被湛藍海水環抱，為了讓旅客能來這裡短暫休息，島上設置了幾座簡易搭棚，還有戶外長椅，供旅客休息。

▲曼妙島海景超迷人。

▲曼妙島每一處都是美景。

順著樹林一路向島嶼後方走去，這裡可是島上最好拍的祕密景點，細白沙灘，海水在陽光照耀下散發Tiffany藍色彩，清澈見底，讓旅客紛紛走進海中拍個過癮。

▲帛琉天使瀑布。

天使瀑布

除了跳入大海中盡情享受帛琉海中世界，要說帛琉陸上最具代表性的觀光景點，就是位於北島的「天使瀑布」。從市區前往單趟車程約1小時左右，由於天使瀑布隱身在山林中，旅客必須先經過約20分鐘的山林健行，沿著過去二戰時日本留下的舊鐵軌遺跡，穿梭在起伏的山林中，欣賞這片接近原始的綠色天堂，接著通過潺潺溪水，就會來到天使瀑布。

▲許多人會站在瀑布下方來場天然SPA。

▲天使瀑布很好拍。

天使瀑布原名為安德貌大瀑布，高約15公尺，由於瀑布落下的樣貌宛如天使羽翼，因此又被稱為天使瀑布。記者實際前往時，瀑布水量並不多，當地導遊表示，這是因為每年12月至隔年4月期間是帛琉旱季，5月至11月是帛琉雨季，因此若是在雨季時前往，則能欣賞到更加壯觀的瀑布樣貌。

▲前往天使瀑布的山林風景。

▲部分路段甚至必須沿著溪水前進。

旱季時的天使瀑布水量並不深，高度甚至不到膝蓋，許多旅客最喜歡走到瀑布下方，藉由瀑布強大的沖刷力來場天然SPA，冰涼的溪水也消去暑熱，成為許多喜愛大自然的旅客眼中的玩水天堂。

▲海上夜釣也是到帛琉必做的事。

海上夜釣

帛琉的海上娛樂可不僅限於白天，入夜後，乘著船隻出海，船家會找好適合釣魚的海域，讓旅客能體驗在星空與月光相伴下在海上夜釣樂趣。海上夜釣使用的釣魚工具可不是釣竿，而是一捲捲纏繞好的釣魚線，尾端掛著倒鉤起的鐵製小鉤和鐵製小墜子，利用鐵鉤串起小管作為魚餌，就能直接放入海中開始釣魚。

▲海上夜釣專用的釣魚線。

▲還可以現場品嘗生魚片。

隨著船家停留的海域，釣起的魚種也不同，一般來說多是深海魚，且每一隻釣上岸的魚都有2、3公斤重，讓人成就感十足，船家更會利用現場釣上岸的漁獲製作生魚片，搭配醬油和芥末，讓遊客能品嘗最新鮮的海味。