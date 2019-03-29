舌尖上的蘇州！盤點「5大必吃美食」 沒吃過別說你來過

點評：來蘇州只會變胖！肉骨燒真的很入味><

▲蘇州在地小吃美食大搜羅。

▲蘇州在地小吃「青糰子」。

記者謝璩安／蘇州報導、攝影

中國的江蘇省蘇州市是一個相當古色古香的城鎮，俗話說「上有天堂，下有蘇杭」，蘇州除了有許多著名的古鎮以外，美食也是當地的一大亮點，因為地理位置鄰近上海、福建、安徽等地，在各個老街或巷弄中都可以看到來自各個城市的道地餐廳，這次要介紹的就是蘇州一部份必吃的特色料理。

▲蘇州老字號美食「三蝦麵」，不在端午節期間則是蝦仁麵。

蝦仁麵

蘇州當地老字號的美食之一就是三蝦麵，每年端午節前後雌蝦進入產卵期，這種帶著蝦籽的蝦子就被稱為「三蝦」，三蝦也就是蝦籽、蝦腦和蝦仁，這種蝦子也是湯麵或是拌麵最好的澆頭。不在端午期間的就是一般的蝦仁，蝦仁相當鮮嫩，麵條使用細麵，加上清爽鮮甜的湯頭，用蝦仁的鹹味點綴麵條的原味，相當美味。

▲桂花糕現在有許多變化，白色的原味中間夾著芝麻餡，紫色的紫薯口味則是夾著地瓜餡。

桂花糕

桂花糕也是蘇州經典的特色小吃，最傳統的做法是以糯米粉、糖和蜜桂花作為原料，做成一個散發著淡淡桂花香的糕點，但現在的桂花糕已經有更多的樣式，例如在傳統的桂花糕中間夾進芝麻，再撒上桂花碎，或是加進紫薯粉調味，讓糕點變成紫色的，中間則是夾進地瓜餡；還有一種是外層用糯米、內餡用紫米，放上煎台上煎到兩面金黃再起鍋，吃起來酥脆有嚼勁，有著甜甜的米香。

▲用鐵板將兩面的糯米煎到金黃，口感相當酥脆。

▲中間夾著一層紫米也讓桂花糕更加香甜。

▲綠豆糕、仙豆糕是夏天的糕點之最，除了綠豆口味以外，紫薯、玫瑰和豆沙口味也相當受歡迎。

綠豆糕

蘇州人吃美食相當講究時令，有「春餅、夏糕、秋酥、冬糖」之分，夏天的糕點中有包括薄荷糕、雲片糕、拉糕、定勝糕、和海棠糕等等，其中綠豆糕也是夏天九大高之最。綠豆糕吃起來相當綿密，不會太甜膩，咬下去就能感受到淡淡的綠豆香氣，除了純綠豆糕以外，也有做成方形不同口味的糕點，其中紫薯、玫瑰和豆沙口味最為暢銷。

▲肉骨燒燉煮入味，豬蹄口感相當Ｑ彈，雞翅和扇骨在店內也是人氣選項。

肉骨燒

蘇州的山塘風景區中有一家相當有名的店家叫做「趙元章肉骨燒」，是一種透過大鍋熬煮的滷味料理，一進到趙元章的店內，先選擇想吃的部位，大部分是豬肉和雞肉，有寸金骨、月牙骨和雞翅、翅根等等，最受歡迎的則是豬蹄和扇骨。點餐後師傅會將經過長時間熬煮的肉下鍋，加入醬油和糖上色之後就可以上桌，在店內食用的話會給一副手套；豬蹄吃起來相當入味、Ｑ彈，但份量較大，兩個人可以一起點一個豬蹄和一份雞翅一起分享。

▲青糰子是來到蘇州一定要吃一次的小點心，最道地的是豆沙餡，但也有芝麻和鹹蛋黃肉鬆的口味。

青糰子

說到蘇州的小吃，不能不提到青糰子，對蘇州人來說青糰子是從小到大的陪伴，對觀光客來說青糰子也是必買的伴手禮，在大街小巷都能看到有攤販在熱著青糰子。青糰子的綠色外皮是使用糯米和漿麥草的青汁製成，吃起來有嚼勁又不會太過於黏膩，最道地的內餡則是將豆沙磨細以後拌入砂糖和豬油而成，但隨著觀光客越來越多，青糰子的口味也更加多樣，常見的有芝麻餡和鹹蛋黃肉鬆餡。