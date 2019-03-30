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別犯啊！讓人討厭的「5種旅客行為」曝　網怒：第1個超自私

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▲機艙（圖／達志／示意圖）

▲機艙（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

當你即將走出國門時，其實到正式落地之前的這段時間，旅客就應該要有心理準備會遇到各國的旅客。加上交通工具的空間和我們熟悉的捷運、公車不同，機艙裡面的禮儀更加要需要小心。Smarter Travel網站整理了5個令大部分的人都無法接受的行為，供旅客檢視自己是否也會出現這樣的行為。

1. 佔用扶手

大家都有搭捷運時，某些人很喜歡把整個身體靠在扶手上面，特別是在尖峰時刻時，導致很多人都找不到扶手可以抓。同樣的道理，其實機艙座位往往很小，特別是中間座位的旅客特別不舒服，旅客不應該佔住扶手的所有面積，應該要適度的分享給鄰座。

▲▼搭飛機,機艙,機場。（圖／取自Pixabay）

▲旅客不該把整個扶手霸佔住，應該要留一點空間給鄰座。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2. 打斜椅子

打斜機艙座椅是旅客的權利，但是短程的飛機最好是不要這麼做，因為你一打斜，影響的就是後面的旅客空間變小。比較有禮貌的方法是，當你打算調整座位時，可以先告知坐在你後方的旅客一聲。

3. 插隊

有時出門在外會遇到一些突發狀況，導致你幾乎快要趕不上飛機。如果有這樣的情形，請一定要有禮貌地詢問前方正在排隊的旅客，通常你很有禮貌的話所接受到的都是正面的回應；另一個方式是告訴地勤人員，請他們向前方的旅客解釋你的狀況，得到允許可以插隊。

排隊,機場（圖／免費圖庫pakutaso）

▲如果真的快趕不上飛機，可以禮貌詢問前方排隊的人，得到允許就可以插隊。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

4. 換座位

有時你可能加價買了座位，結果上機之後遇到鄰座要跟你換，讓你陷入兩難。除非是比較差的座位換比較好的座位，大部分的人才會接受，如果你真的不願意，可以請空姐幫忙他。

5. 聊個不停

長途飛機大部分的人都會選擇閉目養神，但是有少部分的人，可能因為獨自旅行太過興奮，迫不及待地上機之後就想找鄰座大練英文。如果你不想要加入這樣的聊天，可以有禮貌地戴上耳機或眼罩，暗示對方你需要休息，或是可以直接開口說你打算讀一本書等等，對方會知難而退。

關鍵字： 旅遊新知 麗塔 國外旅遊 搭機需知 機上禮儀

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