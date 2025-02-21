壽司郎板橋新埔店2／28開幕　極上鮪魚大腹限量特價40元

▲壽司郎新北板橋新埔店2/28開幕。（圖／壽司郎提供）



記者黃士原／台北報導

壽司郎前往板橋地區再展店，位於「三猿廣場」的新北板橋新埔店2月28日開幕，除了祭出極上鮪魚大腹特價40元、生鮭魚1貫特價35元外，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及限定A4資料夾1個。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台48家分店，即將於2月28日開幕的新北板橋新埔店為第49家，該店同時推出限時優惠，2月28日起極上鮪魚大腹特價40元、生鮭魚1貫特價35元，售完為止。此外，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及限定A4資料夾1個。

▲「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名活動到3/9。（圖／壽司郎提供）

目前仍是「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名活動期間，首推2款限定餐點，以愛吃肉的咖波為主軸推出含有鹽味牛排、叉燒、橙醋蘿蔔泥雞胸的「咖波愛吃肉3貫」，售價60元；以及濃郁可可戚風蛋糕捲入生乳夾餡的「咖波蛋糕捲」，售價90元，搭配咖波包裝，十分可愛。3月9日前的聯名期間，只要點購咖波愛吃肉3貫就能獲得角色插卡特典，全套共7款，送完為止。

▲藏壽司再度聯名卡娜赫拉。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司再度攜手「卡娜赫拉的小動物」，13款限定扭蛋今日開扭，其中有5款是立體公仔吊飾，由P助披上厚厚的玉子燒，和粉紅兔兔玩起疊疊樂；運用粉嫩色調打造的4款胸章，有著P助和粉紅兔兔一起乘著鯛魚燒船、或是粉紅兔兔調皮喬裝富士山；還有4款超甜蜜磁貼，P助熱情地奉上熱茶與糰子、粉紅兔兔開心地用北海道千層蛋糕款待、窩在鮭魚裡取暖的模樣，鐵粉趕緊手刀蒐集起來。