高雄承億新烤鴨餐廳2／26開幕　「穿金戴銀打卡」享買一送一

▲高雄承億全新烤鴨餐廳「賀鴨郎」2/26開幕。（圖／高雄承億提供）

記者黃士原／台北報導

高雄承億酒店開設全新粵菜烤鴨中餐廳，「賀鴨郎」2月26日開幕，同時推出多項優惠活動，只要「穿金戴銀」並拍照打卡，即可享烤鴨買一送一或港點買一送一。3月1日至3月4日則是主廚招牌菜打8折，再送明星港點招待券。

▲「賀鴨郎」一鴨三吃價格2880元。（圖／高雄承億提供）

承億酒店全新粵菜烤鴨中餐廳「賀鴨郎」2月26日開幕，以幽默的方式詮釋了「好鴨」的意涵，並結合台語中「富有的人」的諧音，以烤鴨為核心招牌菜。一鴨三吃價格2880元，除了搭佐黃瓜、冬瓜糖、大蔥、鳳梨、甜麵醬與XO醬的御烤捲餅六味，還有嫩鴨絲御炒銀芽佐XO醬、原淬鮮蔬清鴨湯；一鴨四吃餐價3580元，除了御烤捲餅六味，還有現片鴨胸淋火焰血橙鴨醬、金脆御炒爆香鴨、瑤柱原淬鮮蔬清鴨湯。

▲賀鴨御品燒臘三味，內含明爐燒鴨、玫瑰豉油雞、蜜汁烤叉燒。（圖／高雄承億提供）

不只烤鴨，賀鴨郎還供應煲湯、港式明爐燒臘、熱炒、各式海鮮料理，以及20多種港點，當中有大家熟悉的蜜汁叉燒包、腐皮海鮮捲、蝦仁腸粉、豉汁蒸排骨，以及加進高級食材的帝王蟹御品鮮肉小籠湯包、珍味魚子醬鮮蝦燒賣、帝王蟹御品鮮肉蒸餃皇。

▲賀鴨郎還供應20多種港點。（圖／高雄承億提供）

慶祝開幕，賀鴨郎推出三波優惠活動，第一波是「show me 賀鴨！穿金戴銀賀鴨郎！」，2月26日起至2月28日，活動期間每日限定前50名，只要show出你的閃亮亮穿搭，身上需有飾品（金銀材質不限），拍照打卡即可享烤鴨買一送一（限內用），港點買一送一（內用、外帶皆可）。

第二波是主廚招牌菜享嘗鮮價8折，再送明星港點招待券，時間為3月1日至3月4日；3月5日起至3月9日推出第三波優惠，個人單品茶（紅玉紅茶、碧螺春、荔韻烏龍）買一送一，加送明星港點招待券。

▲泰國料理餐廳「初泰PIKUL」插旗板橋。（圖／路易莎集團提供）

另外，「初泰PIKUL」是路易莎集團結盟泰國前總理差猜 ‧ 春哈旺家族集團所開設的泰式餐廳，提供加入了台灣在地創意元素的泰國料理，推薦菜色有泰國皇室料理「酥炸王子炸魚」、風味創意「柚子蝦拌沙拉」、CNN評選全球最美味食物「瑪莎曼咖哩雞」及經典街邊小吃「市場豬肉串」。

初泰PIKUL目前已有信義象山店、南港中信兩家門市，今年將前進板橋地區，並且將以全新泰式Buffet形式呈現，讓喜歡泰菜的老饕可以吃到飽。不過，路易莎集團透露，由於青焰牛排館的半自助餐受到歡迎，目前團隊還在評估是要全自助餐，還是半自助餐形式跟大家見面。