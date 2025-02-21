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身分證拿出來！對中2碼豬肉盤免費吃　對中4碼海陸套餐打5折

▲高雄福華大飯店smile one海陸套餐對中身分證4碼享半價優惠。（圖／高雄福華提供）

▲身分證中4碼，「Smile One精緻涮涮鍋」海陸套餐享半價優惠。（圖／高雄福華提供）

記者黃士原／台北報導

身分證拿出來！高雄福華大飯店館內Smile One精緻涮涮鍋推出「身分證對對碰」，對中「2308」4碼吃A5和牛或海陸套餐享半價優惠，對中3碼則可享綜合海鮮盤5折加購優惠。另外，身分證對中「168」任一碼，就饗鐵板燒請吃豆腐鮮蚵。

▲高雄福華大飯店Smile One精緻涮涮鍋A5頂級黑毛和牛。（圖／高雄福華提供）

▲身分證中4碼，「Smile One精緻涮涮鍋」A5頂級黑毛和牛套餐5折。（圖／高雄福華提供）

高雄福華大飯店頂樓的Smile One精緻涮涮鍋3月31日前推出「身分證對對碰」，凡同桌任一客人身分證對中「2308」2碼，可免費吃大份量梅花豬12片肉盤，對中3碼則可享「極致綜合海鮮盤」5折加購優惠。

如果「2308」4碼全中（順序不拘），每桌可享一套A5日本頂級黑毛和牛系列或海陸套餐5折優惠，以A5日本頂級黑毛和牛個人套餐原價3200元、A5日本頂級黑毛和牛海陸套餐原價3060元計算，現省1480元或1600元。

▲身分證對中「168」任1碼，就饗鐵板燒招待鐵板豆腐鮮蚵。（圖／王品提供）

王品旗下就饗鐵板燒主打點用主餐，即能無限享用炒青菜及自助吧的白飯、湯品和飲品，即日起至2月底祭出身分證優惠，對中「168」任一碼的消費者，內用2客單人套餐或1客雙人套餐，招待「鐵板豆腐鮮蚵」。

▲只要身分證件上含「1、7」任2碼，福粵樓港式飲茶單點餐飲都享77折。（圖／取自福容大飯店台北一館臉書）

▲只要身分證件上含「1、7」任2碼，福粵樓港式飲茶單點餐飲都享77折。（圖／取自福容大飯店台北一館臉書）

而福容大飯店台北一館慶祝17周年，即日起至12月30日，只要身分證件上含「1、7」任2碼（例如11、77、17），或國曆年齡為17的倍數，如17、34、51等，在大廳酒吧、福粵樓港式飲茶、順園日式料理小吃區單點餐飲都享77折優惠。

關鍵字： 美食雲 身分證優惠 身分證對對碰 高雄福華

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