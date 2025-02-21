應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

▲世界棒球經典賽資格賽今天開打，手搖飲應援優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天火熱開打，台灣首戰將於晚上7時對上西班牙。各大手搖飲紛紛祭出「應援優惠」，包括CoCo、康青龍、COMEBUY等都有指定飲品買1送1，邀請球迷一起為中華隊加油。

●CoCo

CoCo即日起祭出「4大飲品買1送1」優惠，至2月25日前凡使用Uber Eats可享「大杯21歲輕檸烏龍」、「大杯芒裡偷閒奇亞籽」買1送1；至3月4日前使用foodpanda則還有「大杯四季春青茶」、「大杯3Q奶茶」買1送1。

●康青龍

康青龍即日起至2月25日祭出「4大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「桂花御香烏龍」、「蜜香仙草蜜」、「御香烏龍青茶」及「大吉嶺紅茶」，只要使用Uber Eats即享優惠。

▲COMEBUY限時5天推3大飲品買1送1。

●COMEBUY

COMEBUY將於2月24日起至2月28日限時5天祭出「3大熱銷飲品買1送1」，優惠品項有「玉荷冰綠」、「大麥紅茶」及「珍珠奶茶」，只要使用Uber Eats下單即享優惠，各品項最多買2送2，單筆最高買6送6。

無法使用Uber Eats下單之門市則將於2月24日祭出限時1天「3飲品買1送1」，品項與上述相同。各門市數量有限，售完即提前結束活動。

●萬波島嶼紅茶

萬波即日起至2月25日祭出「2大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項有「萬波奶茶」、「島嶼檸檬茶王」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶即日起至2月25日祭出「胭脂系列買1送1」優惠，優惠品項有「胭脂紅茶」、「胭脂冷露」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，每帳號每日限用優惠1次，優惠品項最多買3送3，各門市售完為止；Uber One會員加碼可享胭脂歐蕾買1送1。

●日出茶太

日出茶太即日起至2月28日祭出「全品項買3送1」優惠，只要透過LINE會員領取優惠券，憑券至全台街邊店即享優惠，每券限兌換1次，並以價低者為折扣品項。

日出茶太街邊門市包括基隆百福、新莊幸福、台北天成、淡水老街、內壢莊敬、八德廣福、新竹站前、竹北文興、竹北三民、竹北莊敬、高雄文衡共11間。

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2月28日祭出「大杯茉香綠茶買1送1」優惠，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，且不限購買杯數，詳細優惠內容依平台為主。

●五桐號

五桐號即日起至3月31日祭出「蜜春后奶茶買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。