ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

▲▼日出茶太。（圖／日出茶太提供）

▲世界棒球經典賽資格賽今天開打，手搖飲應援優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天火熱開打，台灣首戰將於晚上7時對上西班牙。各大手搖飲紛紛祭出「應援優惠」，包括CoCo、康青龍、COMEBUY等都有指定飲品買1送1，邀請球迷一起為中華隊加油。

●CoCo
CoCo即日起祭出「4大飲品買1送1」優惠，至2月25日前凡使用Uber Eats可享「大杯21歲輕檸烏龍」、「大杯芒裡偷閒奇亞籽」買1送1；至3月4日前使用foodpanda則還有「大杯四季春青茶」、「大杯3Q奶茶」買1送1。

●康青龍
康青龍即日起至2月25日祭出「4大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「桂花御香烏龍」、「蜜香仙草蜜」、「御香烏龍青茶」及「大吉嶺紅茶」，只要使用Uber Eats即享優惠。

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY限時5天推3大飲品買1送1。

●COMEBUY
COMEBUY將於2月24日起至2月28日限時5天祭出「3大熱銷飲品買1送1」，優惠品項有「玉荷冰綠」、「大麥紅茶」及「珍珠奶茶」，只要使用Uber Eats下單即享優惠，各品項最多買2送2，單筆最高買6送6。

無法使用Uber Eats下單之門市則將於2月24日祭出限時1天「3飲品買1送1」，品項與上述相同。各門市數量有限，售完即提前結束活動。

●萬波島嶼紅茶 
萬波即日起至2月25日祭出「2大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項有「萬波奶茶」、「島嶼檸檬茶王」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶即日起至2月25日祭出「胭脂系列買1送1」優惠，優惠品項有「胭脂紅茶」、「胭脂冷露」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，每帳號每日限用優惠1次，優惠品項最多買3送3，各門市售完為止；Uber One會員加碼可享胭脂歐蕾買1送1。

●日出茶太
日出茶太即日起至2月28日祭出「全品項買3送1」優惠，只要透過LINE會員領取優惠券，憑券至全台街邊店即享優惠，每券限兌換1次，並以價低者為折扣品項。

日出茶太街邊門市包括基隆百福、新莊幸福、台北天成、淡水老街、內壢莊敬、八德廣福、新竹站前、竹北文興、竹北三民、竹北莊敬、高雄文衡共11間。

●Mr.Wish
Mr.Wish即日起至2月28日祭出「大杯茉香綠茶買1送1」優惠，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，且不限購買杯數，詳細優惠內容依平台為主。

●五桐號
五桐號即日起至3月31日祭出「蜜春后奶茶買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

【你可能也想看】

►麥當勞「開春優惠券」限時開跑！大薯加1元多1件、咖啡買1送1
►必勝客超狂聯名「牛肉火鍋比薩」新上市！吃得到紅燒、清燉牛肉
►日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕！8口味+售價出爐

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 世界棒球經典賽資格賽 買1送1 優惠 中華隊 棒球

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

推薦閱讀

JR東日本最新東北10日周遊券每張4.8萬日圓

JR東日本最新東北10日周遊券每張4.8萬日圓

美而美全新「燒餅堡」15門市限定賣

美而美全新「燒餅堡」15門市限定賣

日本福島「10處隱藏版賞櫻地圖」

日本福島「10處隱藏版賞櫻地圖」

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

身分證對中1碼招待鐵板豆腐鮮蚵

身分證對中1碼招待鐵板豆腐鮮蚵

10元喝精品、泡麵零食買1送1！超商「周末省錢大集合」

10元喝精品、泡麵零食買1送1！超商「周末省錢大集合」

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

花蓮海洋公園12歲以下免費

花蓮海洋公園12歲以下免費

壽司郎板橋新埔店2／28開幕　極上鮪魚大腹限量特價40元

壽司郎板橋新埔店2／28開幕　極上鮪魚大腹限量特價40元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

初泰PIKUL插旗板橋

湯頭酸甜麵體Q！天母蕃茄牛肉刀削麵

手搖飲好野蜜香紅系列睽違2年回歸

微微膠質黏嘴感超香！板橋15元滷肉飯

住台南香格里拉+16元住27坪套房

COMEBUY3飲品買1送1挺中華隊

三峽近賞「4000顆櫻花」齊放！

40年拉仔麵一碗35元！隱身彰化老市場

阿里山百年蒸機賞櫻列車 　2/25日開放訂票

熱門行程

2025寶可夢盛會2/21起新北登場

11米皮卡丘2/21現身三重大都會公園，皮卡丘見面會、限量皮卡丘造型遮陽帽等你來拿唷~

最新新聞更多

JR東日本最新東北10日周遊券每張4.8萬日圓

美而美全新「燒餅堡」15門市限定賣

日本福島「10處隱藏版賞櫻地圖」

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

身分證對中1碼招待鐵板豆腐鮮蚵

10元喝精品、泡麵零食買1送1！超商「周末省錢大集合」

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366