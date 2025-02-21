團費不會再降「歐美已賣到7月」！2025旅遊趨勢曝：迷你團正夯

▲北歐極光大爆發，吸引眾多旅人前往一睹盛況，完成夢想清單。（圖／雄獅旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

疫後民眾持續瘋出國，加上航空公司積極開拓新航點，雄獅旅遊有感表示，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲、美國訂單能見度已至7月，而6-8人「客製迷你小團」成趨勢，今年可望成長逾2成。

雄獅旅遊總經理兼發言人賴一青表示，民眾持續熱衷出國，縱使中國大陸市場尚未開放，出境旅遊人次已超過2019年，也因機票、當地住宿等各元件成本增加，導致平均團費比2019年更貴，「且團費不會再便宜了，預估整體平均漲幅約為10%。」

▲雄獅旅遊財務長黃國瑜、雄獅旅遊公關部總經理單葑、雄獅旅行社總經理兼發言人賴一青、雄獅旅行社總經理黃信川。（圖／記者彭懷玉攝）



針對2025旅遊趨勢，賴一青分析，大阪萬國博覽會四月開幕，航空公司增開神戶等航線，且旅客傾向前往二、三線城市或冷門國家深度旅遊，對此規劃雙城、長天數產品，並推出8日全覽行程；韓國則可一次蒐集首爾、全羅南北道、慶尚南北道、釜山美景，方便長輩無憂移動。

▲▼3月將推出全新遊輪行程，帶旅客到北越河內蘭夏灣世界文化遺產，體驗豪華過夜郵輪。（上圖／INDOCHINE GRAND、下圖／雄獅旅遊提供）



「東南亞市場去年一下衝高」賴一青說，包含泰國清邁、越南峴港、馬來西亞、印尼等地持續火熱，有主打峇里島順遊泗水婆羅摩火山、日惹雙城行程，也有不少人專門赴東南亞打高爾夫球，另預計3月將推出全新遊輪行程，帶旅客到北越河內蘭夏灣世界文化遺產，體驗豪華過夜郵輪。

歐洲部分也是亮點，賴一青說，在極光大爆發的加持下，歐洲呈現前所未有的熱鬧，惟梵諦岡適逢天主教聖年，義大利團體旅遊價格預計約有1至2成漲幅，其餘線別漲幅有限。

▲阿提哈德航空（Etihad）9月7日起開航台北每日直飛阿布達比。（圖／達志影像／美聯社）



值得一提的是，阿提哈德航空宣布，9月7日起開航台北每日直飛阿布達比，輕鬆銜接歐洲、中東、非洲等逾20個航點，航空的挹注也彌補機位不足的窘境，而國泰航空航班也回穩，新增巴賽隆納等三航點。「在無任何外在干擾的情況下，對旅遊業來說會是很開心的一年。」

至於美洲部分，賴一青說，今年一周有170多個航班直飛美國各地，由於從西雅圖到溫哥華搭車僅2個多小時，洛磯山脈是國人必去亮點之一，去年就已規劃好春天到9月前的賞楓季機位，訂單能見度到7、8月。

不只如此，獎勵旅遊需求不斷增加，雄獅統計2023至2024年間，已為超過千家的企業客戶舉辦獎勵旅遊，最受歡迎的旅遊目的地為東南亞（如泰國、越南），其次是日本和歐洲。更觀察到企業逐漸重視個性化的行程設計，如美食、文化、戶外探險等，或是將 ESG 目標融入旅遊，如志工旅遊、環保行動等，以提升企業形象。

此外，可針對預算自由調整行程、私密性較高的「客製迷你小團」需求日增，據雄獅觀察，親友組團蔚為趨勢，多半為6-8人搭Mini Van，自2023年起，每年呈現倍數成長，去年服務人數較前年成長超過1成，今年可望成長逾2成。

▲台灣直飛不丹航班在即，旅客有機會免轉機直抵世界最後的香格里拉。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅表示，相較於2023年，2024年如北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快，如北歐極光團行程已上架到明年3月。接下來將推出不丹行程，帶旅客造訪世界最後的香格里拉，完成環遊百國拼圖。

另外，2025高雄巨蛋春季旅展今（21日）起到24日登場，五福旅遊在旅展祭出第二人報名最高減1萬元優惠。其中，日韓賞櫻行程最低不到3萬元，日本自由行含稅免2萬、東南亞行程最低17,900元起，指定行程最高享第二人減5,000元。同時，旅展現場販售清明連假、端午連假、暑假以及部分秋季行程。

五福旅遊透露，過去前往不丹要在曼谷等地轉機，而不丹航空將於5月31日首航台北至不丹，大幅縮短旅行轉機時間，業者說，預計會是6月至12月共12架次，也會順勢推出不丹幸福國度之旅8日遊，要價138,000元起。