帶毛孩入住！八里度假飯店也有「山景寵物房」　4友善飯店一次看

▲「八里福朋喜來登酒店」坐落於八里左岸，於2023年開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

搶攻毛孩商機，2023年開幕的八里福朋喜來登酒店，將山景雅致客房改造成寵物友善專屬房型，並從即日起開放官網預訂，入住加贈法國皇家濕糧在內的多項寵物專屬用品、毛孩第二位免清潔費，再加碼Mini Bar升級及平日延後退房一小時等服務。

▲不少飯店看準趨勢，將飯店區域規劃成毛孩活動區，或是改造成寵物友善客房、甚至專屬樓層。（圖／業者提供）

隨著飼養寵物的國人愈來愈多，不少飯店看準趨勢，將飯店區域規劃成毛孩活動區，或是改造成寵物友善客房、甚至專屬樓層。其中，八里福朋喜來登酒店就將山景雅致客房規劃成寵物友善專屬房型，毛孩也能與飼主一起進入餐廳、泳池等區域，因緊鄰八里左岸公園，毛孩能在寬敞的綠地自由奔跑。

▲入住可獲贈法國皇家濕糧在內的多項寵物專屬用品。（圖／業者提供）

「毛孩益起住」住房專案於今（21日）於酒店官網開放預訂，住宿期間為3月1日至6月30日止，入住可獲贈法國皇家濕糧在內的多項寵物專屬用品，以及毛孩第二位免清潔費，另外還有Mini Bar升級及平日延後退房一小時等服務，總計每日提供5間寵物房。

▲八里福朋喜來登酒店豪華客房。（圖／業者提供）

不僅如此，業者也合推公益，在「毛小孩悠遊天地社團 － 寵物友善資訊／寵物公益支持」平台上，提供10張「一泊一食雅致客房寵物友善房」住宿券供競標，義賣所得將全部捐贈予「犬山居/社團法人台灣同伴動物扶助協會」；法國皇家也將同步捐贈同等義賣金額的飼料。

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

適合毛孩盡情奔跑的還有大溪笠復威斯汀度假酒店，業者日前透露，目前正規劃狗狗公園，趕暑假前完工。若帶毛孩一起入住寵物套房，即可獲得市價950元的日本三得利毛孩「固力伸」乙包，贈品數量有限，送完為止。

▲台北君悅酒店大廳。（圖／記者彭懷玉攝）

說到台北市區的寵物友善飯店，不得不提信義區的君悅酒店和大安區的金普頓大安酒店，君悅酒店備有寵物可入住的專屬樓層，需在入住前兩天預訂，飯店會準備毛孩專屬用品；金普頓酒店則從開幕時就以寵物友善飯店打響知名度，開放攜帶2隻以下毛小孩入住，並提供毛孩玩具、小床及食物，和主人一同度過歡樂時光。