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玩不夠啦！新竹2天1夜這樣排　護城河燈光裝飾超好拍

中年大叔的美食案內帖 泰國劉德華

曾任男人幫副主編，與遠足出版社、台新銀行無限季刊..

點評：飯店真漂亮～
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▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲晚上在護城河邊散步很浪漫。

文、圖／泰國劉德華

大家週休二日都上哪玩？我FB上的朋友最常去的是台中、宜蘭、台南。若從台北出發，宜蘭的優勢是近，台中現在因為花博的關係很夯，台南是歷史古都美食也多。至於從台北坐火車只要一個多小時的新竹市很少看到有人打卡，這裡有許多古蹟圍繞在火車站附近，步行即可達，而且不用花大錢就能入住好飯店，過年年假去玩了2天，讓我對新竹市另眼相看！

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲飯店正門。

我們在年假最後二天到新竹玩，落腳處迎曦大飯店就是一個亮點。選中它的原因是因為它就在全台僅存的護城河旁，離新竹火車站也不遠，大約只要走6、7分鐘。出火車站直行，碰到圓環時從右邊順著轉進護城河（也就是文化街）走1分鐘，在仁義街右轉就可以看到飯店正門。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲基本房型住起來就非常舒適。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲浴室很大，有浴缸。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲透過房間窗戶可看到護城河。

飯店不是知名連鎖品牌，沒有新穎飛遜的設計，但房間不小，我們住的基本房型就有8坪大，雙人床、辦公桌、一張單人可蹺腳的沙發，浴室也大，乾溼分離，有浴缸，整個房間走樸實略帶典雅的風格，非用餐期間可自由在一樓餐廳免費喝研磨咖啡、吃零食。

過年期間入住房價居然才2000初頭，這樣的價位若是在台北或台中，可能只能住4、5坪大小的房間，而且是隔音超差的那種，電視稍微轉大聲一點就知道隔壁正在看《新聞挖挖哇》。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲每到特殊節日，護城河兩岸就會有燈光裝飾。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲大人小孩都喜歡在這玩。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲涼爽的晚上散步其中，頗為暢快。

飯店更吸引人的賣點，是鄰近護城河這個優勢。每到特殊節日，護城河都會有燈光裝置藝術，過年期間當然也少不了，姑且不論這些燈光裝飾得美不美、稱不稱得上是藝術（我們尊重每一位藝術家的創意），沿著護城河散步就是二個字：浪漫。老夫老妻牽手話家常、談往事，或是試圖在這樣的夜色第一次牽手的初開情竇男女，都適合來這散步。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲餐廳的風格很舒服。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲餐點差強人意，不至於難吃。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲店內販賣的小東西很可愛。

晚餐在柚子享用日式定食。白色的空間、木質的桌子、簡約的風格，讓我們沒考慮多久就走進去。我們點了常見的薑汁燒肉（290元）與酥炸雞柳（320元）二份定食，想說點常見的菜色比較不會踩到雷，結果還是小踩了一下。

燒肉用的是大片五花肉，看起來可口，咬起來實在過硬；至於雞柳則是比較像雞塊，表現也是平平。不會不好吃，但在新竹賣這樣的價格、吃這樣的定食，有調整空間。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲故居是市定古蹟，很靠近新竹火車站。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲故居免費參觀。

隔天退房後我們往辛志平校長故居走去。辛志平校長出任新竹中學校長時有許多貢獻，所以1985年過世之後這棟房子沒有再給別人住過，直到2002年列為市定古蹟才做修護。我對這種老房子特別沒輒，像宜蘭設治紀念館不知道去過幾遍了，每次經過還是想進去。可惜我們來的時間不對，到的時候館內正準備午休，而且不曉得後棟的茶飲部可以用餐，我們是吃飽才來，只好等下回再來參觀。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲日式庭園維護得很完整。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲這裡在日據時代是高級的社交場所。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲可惜我們到的時候櫻花還沒開。

新竹公園也是此行的一個亮點，這裡有100多顆櫻花，我們到的時候只有在玻璃工藝館、大階梯附近零星開了幾顆，雖沒碰上盛開櫻花，但池畔的日式庭園在老樹、池水圍繞下，特別詩情畫意。我查了下資料，這些老房子在日據時代是高級的社交場所，是用來請高官商賈吃飯的餐廳，1950年光復之後改成空軍高級將領的住所「空軍十一村」，1999年眷村改建後才修整成民眾可以靠近參觀的庭園。

▲▼玩不夠啦！新竹2天1夜這樣玩。（圖／泰國劉德華）
▲期待這裡規劃成日式餐廳或民宿。

現存的房子新竹市政府維護得相當好，抬高的樓地板、黑瓦屋頂、木造迴廊、復古的窗櫺等等，這些日式建築的常見原素皆完整保留，如果未來會在這賣日式料理，或是改成民宿，我想一定會大受歡迎！

泰國劉德華
曾任男人幫副主編及遠足出版社、台新銀行無限季刊、合作金庫樂活理財季刊主編。現為台北市農安街111號東岸池上便當店長、廚師與店小二，假日是兼職作家與餐飲顧問。
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關鍵字： 泰國劉德華 達人旅遊 旅遊情報 新竹旅遊 護城河 親子旅遊 情侶旅遊

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