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影／限定20天！香港藝術月「5大主題車廂」還能玩AR換臉

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▲直擊「香港藝術月」期間限定藝術列車。（影／香港旅發局授權提供）

▲「香港藝術月」期間限定藝術列車 。（圖／香港旅發局提供）

▲「香港藝術月」期間限定藝術列車。（圖／香港旅發局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

步入香港一年中最有氣質的一個月！配合「香港藝術月」到來，香港旅發局設計了首架藝術列車，以5大藝術主題結合西方肖像畫、中國傳統青花瓷與粵劇，以及香港常見的霓虹招牌等，還能透過AR玩手機換臉功能，近期要去香港的人別錯過！

五大藝術主題車廂
1. 霓虹主題
這個主題車廂以經典霓虹招牌設計為靈感，五光十色的霓虹招牌，猶如置身1970、80年代繁忙的彌敦道。招牌上的充滿本地特色的語句，如唔使急最緊要快、多勞多得等，增添道地趣味。旅客可用手機掃描AR碼，欣賞動感與藝術感十足的畫面。

▲「香港藝術月」期間限定藝術列車 。（圖／香港旅發局提供）

▲經典霓虹招牌設計為靈感的車廂，猶如置身1970、80年代繁忙的彌敦道 。

2. 青花瓷主題
歷史悠久的青花瓷藝術，結合香港特色景點與節慶都被搜羅進車廂。旅客可掃AR碼，將會看到青花瓷上的天壇大佛、獅子山、維港上的龍舟賽等，趣味又生動。

▲「香港藝術月」期間限定藝術列車 。（圖／香港旅發局提供）

▲歷史悠久的青花瓷藝術，結合香港特色景點與節慶都被搜羅進車廂。

3. 肖像畫廊主題
喜歡藝術的人一定不陌生，17世紀畫家維梅爾的《戴珍珠耳環的少女》、19世紀芙烈達卡蘿的自畫像、普普大師Andy Warhol的名人肖像畫，雲集不同年代的藝術大師，旅客踏進車廂即能感受西方藝術史！

4. 粵劇主題
用手機app開啟「換臉功能」，輕鬆化個粵劇妝！你可以變身花旦小生，甚至家傳戶曉的經典角色，如孫悟空、包公等。

▲「香港藝術月」期間限定藝術列車 。（圖／香港旅發局提供）

▲用手機app開啟「換臉功能」，輕鬆化個粵劇妝！你可以變身花旦小生，甚至家傳戶曉的經典角色，如孫悟空、包公等。 

5. 街頭藝術主題
「香港藝術月」特別邀請本地街頭藝術團體Parents Parents，為車廂設計全新藝術作品，而中環的打卡熱點由本地藝術家 Alex Croft創作的舊唐樓主題壁畫，也會展現在車廂中。

▲「香港藝術月」期間限定藝術列車 。（圖／香港旅發局提供）

▲「香港藝術月」特別邀請本地街頭藝術團體Parents Parents，為車廂設計全新藝術作品。

「香港藝術月」期間限定藝術列車
日期：2019年3月7至27日
地點：港鐵港島線 （不定時出現）

香港藝術月
日期：2019年3月1至31日

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 香港藝術月

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