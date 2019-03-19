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走上街頭打水仗吧！泰國潑水節必去景點、禁忌一次告訴你

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▲▼泰國潑水節。（圖／TripAdvisor®提供）

▲泰國潑水節將登場。（圖／TripAdvisor®提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的泰國潑水節即將到來，不分男女老幼的潑水大戰，象徵著洗去過去整年的罪惡，迎接嶄新的一年。潑水節不僅是泰國當地的重要傳統，也是值得旅客此生必要體驗的節日之一。全球知名的旅遊平台 TripAdvisor ® 就推薦泰國潑水節必去景點，同時告訴你潑水節必注意的禁忌。

▲▼泰國潑水節。（圖／TripAdvisor®提供）

▲泰國潑水節有一些禁忌可要注意。（圖／TripAdvisor®提供）

潑水節的泰文為「宋干（Songkran）」，根據節氣是一年之中最熱的時候。水在泰國是純淨的象徵，被認為是生命的源頭，所以在新年的這一天大家才會互相潑水，象徵去除霉氣，洗滌過去一年的厄運。此外，潑水也有將福氣潑給他人之意。因此，潑水節期間面對突如其來的水花，可千萬不要生氣動怒。

除了不能生氣之外，由於潑水節期間正值泰國最炎熱時間，而且衣服一定會濕，因此衣物的選擇要特別注意弄濕之後不會呈現透明或造成裸露。潑水時禁止使用污水潑灑、禁用高壓水槍、也禁止穿暴露服裝等。潑水的時候也要注意對象，不可以潑65歲以上的長者、僧人、2歲以下的兒童、病人或正在執務的警察。

▲▼泰國潑水節。（圖／TripAdvisor®提供）

▲在曼谷街頭就可以打水仗。（圖／TripAdvisor®提供）

今年曼谷潑水節將從4月13日至15日，主要地點包括考山路（Khao San Road）、 席隆路（Silom Road）。 考山路 本來就是背包客聚集地，潑水節期間也聚集大批不同國籍的遊客，可體驗泰國傳統節慶氣氛與旅行結合在一起的奇妙組合。 

而席隆區有綿延5公里的派對區，不論跑到哪都難逃被潑水的命運。如果想觀戰又不想被潑濕，BTS的人行天橋卻是一個不錯的選擇，因為空鐵站禁止潑水，因此在這裡不但可以看到下方大打水仗，而且相對來說也是比較安全的地點。

▲▼泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台，玻璃觀景台，玻璃地板觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

如果想要逃離潑水戰場，去年底開幕的曼谷大京都大廈觀景台（King Power MahanaKhon） 不僅能無遮蔽欣賞曼谷360度全景，78樓的戶外觀景台有個透明玻璃平台，挑戰遊客的膽量。另外，曼谷最新開幕的ICONSIAM百貨 ，多達
500個國際與泰國在地品牌，讓血拼族滿載而歸，且商場座落於昭披耶河畔，晚上搭乘遊船還能看到水舞表演。

▲▼泰國潑水節。（圖／TripAdvisor®提供）

▲清邁也是參加潑水節的好去處。（圖／TripAdvisor®提供）

相較於曼谷3天的潑水節，清邁潑水節慶祝時間更長。今年從4月11日至16日長達六天，讓遊客玩得更盡興。清邁潑水節的一級戰場在古城內的護城河旁，特別是東邊塔佩門(ThaPhae Gate) 與北邊的 常帕門(Chang Puek Gate) 。前方的大廣場也順勢成為最佳潑水場地，而古城長達2公里的護城河，也成為取水的最佳途徑。

除了潑水大戰，歷史悠久的清邁古城，從金碧輝煌的 雙龍寺（Wat Phra That Doi Suthep）到銀色寺廟的素攀寺（Wat Sri Suphan），絕對讓人目不暇給。不過銀色的 素攀寺（Wat Sri Suphan） 因信仰因素，只允許男性遊客入寺廟參觀，而女性遊客只能在庭院欣賞寺廟外牆精美的雕刻。

關鍵字： 潑水節 泰國旅遊 亞洲旅遊

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