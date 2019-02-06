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2019曼谷必去新景點　泰國最高觀景台、最長水舞秀都在這

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記者蔡玟君／整理報導

曼谷是台灣人最愛的海外旅遊城市之一，不斷創造新話題與創意的購物商場、讓身心徹底放鬆的按摩SPA，加上其他獨具特色的景點風情，每年吸引全球數千萬旅客造訪。從2018年底到2019年初，曼谷就有3個話題新景點值得一訪，從玩樂、按摩到購物全都包，今年到曼谷玩絕對不能錯過！

▲▼泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台，玻璃觀景台，玻璃地板觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

Mahanakhon Sky Walk
「Mahanakhon Sky Walk」在78樓打造一座從建築本體向外延伸的玻璃地板觀景台，也是世界最大的玻璃地板。為了避免旅客的鞋子刮壞地面，凡是想要入內都必須先在腳上套上鞋套、放下隨身行李，才能走入；當你一踏上玻璃地板，就像是漂浮在半空中般，彷彿全世界都在你腳下，只要低頭，就可以從離地310米高空直視腳下城市風景。

▲▼泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon。（圖／King Power Mahanakhon提供）

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon夜間樣貌。（圖／King Power Mahanakhon提供）

除了必須套上鞋套與不能攜帶隨身行李之外，玻璃地板觀景台也禁止遊客攜帶手機入內拍照，想要拍照，只能站在一旁的紅龍區，請朋友協助拍照才行，任何在玻璃地板內的拍照行為，都會被保全制止。離開玻璃地板後，沿著一旁的樓梯再往上走，就會來到大京都大廈最高點，這裡離地面約314米，王權集團集團在這裡打造一座360度的戶外觀景台，讓你能將曼谷城市風光盡收眼底。

地址：114 Narathiwas Road, Silom, Bangrak, Bangkok
交通方式：曼谷BTS「Chong Non Si」站，出站即直達

▲▼曼谷馬殺雞,曼谷按摩,One more Thai。（圖／記者蔡玟君攝）

▲曼谷新開按摩品牌One more Thai。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼曼谷馬殺雞,曼谷按摩,One more Thai。（圖／記者蔡玟君攝）

▲One more Thai外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

中文也通的按摩新選擇One more Thai
來到泰國必做的事之一當然是按摩了！由台灣人在泰國開設的在地旅行社「AK Travel」，繼提供機場接送、泰國全境遊程、客製化遊程等服務內容之後，現在將觸角延伸到按摩服務業，在距離暹羅只有一站距離的奇隆站（Chit Lom），開設全新按摩品牌「One more Thai」。

從奇隆站3號出口步行只要1分鐘就能抵達的One more Thai，於2018年12月底開始試營運，以禪意與木質調為室內空間主要設計風格，為了方便台灣旅客，櫃台提供的Menu均有中文載明，櫃台人員也能以中文溝通，服務內容從基本的肩頸和足部按摩到泰式按摩、草藥球紓壓按摩服務都有提供，購物完後再安排一趟馬殺雞，超放鬆！

地址： 泰國 Krung Thep Maha Nakhon, Phloen Chit Rd
交通方式：曼谷BTS「Chit Lom」站，3號出口直走1分鐘右轉即達
營業時間：中午12點30分至晚上23點（最後入場時間為22點），有參加AK Travel遊程的旅客則可預約12:30前的時間

▲曼谷新地標Iconsiam開幕。（圖／Iconsiam官網）

▲曼谷新地標Iconsiam。（圖／Iconsiam官網）

▲泰國商城iconsiam。（圖／翻攝自《iconsiam》官網）

▲iconsiam打造東南亞最長水舞秀。（圖／翻攝自《iconsiam》官網）

暹羅新天地曼谷ICONSIAM
暹羅新天地曼谷ICONSIAM同樣於2018年底開幕，這座全新商場一開幕就立刻成為全球旅客焦點，從ICONSIAM可以欣賞美麗的昭披耶河風光，多達500個國際與泰國在地品牌進駐外，這裡更打造曼谷第一座室內水上市場；沿著河岸，更打造長達400公尺的東南亞最長聲光水舞秀，成為夜間一大看點，這裡同時也有酒店與展覽館，多功能場域成為曼谷最新購物焦點。

地址：299 ซอยเจริญนคร 5, Charoen Nakhon Rd, Khwaeng Khlong Ton Sai, Khet Khlong San, Krung Thep Maha Nakhon 10600
交通方式：曼谷BTS「rung Thonburi站」4號出口，轉乘接駁車可直達

關鍵字： 曼谷旅遊 泰國旅遊 東南亞旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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