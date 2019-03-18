飲料、冰淇淋無限吃！台中超狂涮涮鍋　肉肉雙拼只要250元

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：好想吃啊><

文、圖／橘子狗愛吃糖

雖然台灣到處都是火鍋店，麻辣鍋、小火鍋、薑母鴨、汕頭鍋一應俱全，不過在越是遠離都會區的火鍋店因為店租跟物價較低，總是會有更加意外的美！像在台中大甲這家【瘋鍋日式涮涮鍋】在網路上的GOOGLE分數還相當不錯，實際上吃過後整個CP值讓我是大大驚豔啊！根本在市區吃不到這種價位的火鍋店啊！



這家【瘋鍋日式涮涮鍋】在大甲已經開了三四年的樣子，外觀是個小木屋的模樣，雖然有點破舊，如果就這樣走過錯過就相當可惜了，招牌還算是相當顯眼，（而且離大甲火車站超近，步行不到10分鐘的距離，去鎮瀾宮也很近喔）

以前每次來大甲都只知道在鎮瀾宮週邊繞來轉去，想不到更遠些還有更多美食可以挖掘，不管是牛肉麵、香雞排或是小火鍋都是臥虎藏龍，就像這家瘋鍋，外地人大概很難知道。

這裡距離鎮瀾宮約莫10分鐘的步行距離，前面是車水馬龍的要道，對面就是收費停車場，不過這個是以次計費（據說平日30元│假日100元），但其實更建議大家往前開路口右轉，會看到另一個更划算的停車場，每小時才20元，拿台中市民花博卡停車費還能再半價優惠超划算。整個店內是全木作空間，但因為較陳舊，所以走路起來會有那種木頭的聲音，座位數還不算少，但通道動線上稍微窄些，不過整體上還是個舒服的環境。





這裡有兩個比較特別的地方，一個就是櫃檯有滿架的玩具禮盒，竟然吃火鍋可以送玩具啊！只要來消費500元就有一點，集滿點數就可以換到想要的玩具，大大小小的都有。

另一個就是「自助沙拉吧」，比較像傳統的沙拉吧，除了烤吐司、玉米濃湯、冰淇淋以外，也有冰沙、熱咖啡、還有魯肉飯跟滷鴨血都是免費無限供應，還有爆米花也能盡情吃！





但是這樣的內容最低消費還只要180元起，在市區根本謀摳拎找到這種小火鍋了啊。

這裡除了火鍋以外，還有鐵板燒烤，還有火烤兩吃的迷你鍋，選擇真的非常多。

MENU有拍了比較完整的內容可以給大家先參考一下到底賣哪些東西。

【精緻火鍋│御品龍蝦海鮮鍋│400元(附蔬菜盤)】



除了蔬菜盤以外，主食就是綜合龍蝦海鮮盤，想要多肉的話建議點「海陸鍋」，但光這海鮮拼盤也很夠一個人吃飽了啦！裡面光海鮮就有七種。





主角當然是龍蝦，鮮度很不錯，一個人吃來說的龍蝦尺寸還不錯啊！雖然也是蝦身比較有肉可以吃，螯跟腳的部位都不太有肉，不過蠻甜的。





然後還有天使紅蝦跟活蝦兩隻，天使紅蝦也是一樣蠻大隻的。接著像是鯛魚片相當厚切，透抽是整尾的非常鮮滑Q嫩，蚵仔也蠻新鮮好吃。





另外還有附一盅蔬菜盤，整個份量加起來還有沙拉吧吃到飽真的是非常超值啊！

【鐵板燒烤│肉肉雙拼烤盤│250元】



其實這個才是我覺得店裡面最超值的，這個價位跟份量台中應該很難有第二家吧！牛羊豬雞肉四選二，足足三十片肉的份量對愛吃肉的人來說真的是好爽快的享受。





而且相比連鎖店肉多多來說，瘋鍋的肉更大片好吃，但價位卻是更親民許多，整大盤小朋友拿起來超誇張份量，大人拿在手上都覺得沉甸甸的頗有重量啊！





但這個是要用鐵板煎烤的，還有另外附上搭配的蔬食(厚切杏鮑菇、韓式泡菜跟洋蔥)簡單抹上奶油就可以烤了，它們家鐵板相當不錯，完全不沾鍋，烤什麼都很輕鬆。





加熱也挺快，羊肉片略有厚度，但烤起來依舊有嫩度口感很不賴，羊味淡淡的而已，培根牛肉稍薄比較快熟，油脂多些，嫩度也不錯，但我更推薦羊肉更好吃。韓式泡菜不辣偏酸，搭著羊肉片很好吃，一個人吃完這個份量真的是相當飽！









還有為什麼推薦這道呢？因為它還能DIY很多食材燒烤，比如竟然可以自己煎蛋啊！想煎蔥蛋或荷包蛋或炒蛋都可以（火鍋有附蛋），另外火鍋也能選冬粉、烏龍麵或科學麵，我們也拿來炒麵了XD，自己加點沙茶醬跟蔥花，炒起來味道就很不錯了啊。

【迷你火烤兩吃│培根牛肉燒烤│250元（附蔬菜盤）】



這個也就是有半邊是火鍋，半邊是烤盤，一次兩種享受，然後我還以為我眼花了，想不到培根牛肉是一次給到兩盤的份量，還一樣有再附蔬菜盤這樣才250塊錢！

可以一邊享受燒烤DIY樂趣又一邊涮火鍋，雖然有點忙碌，不過份量也是很實在。另外還單點了一份「梅花豬肉150元」， 厚度不錯也蠻好吃的。

雖然這家瘋鍋並沒有時尚新穎的裝潢，也沒有文青風的網美牆可以拍照，可是樸實的裝潢卻有非常誠意的火鍋份量與價位，大概全台中我想不到第二家了，250元超大肉盤的鐵板燒烤再加沙拉吧無限供應，龍蝦海鮮拼盤也非常新鮮實在又好吃，真的覺得專程約全家人來吃都值得啊！吃完順便走去鎮瀾宮拜拜加買伴手禮完全剛剛好啊！



瘋鍋日式涮涮鍋│鎮瀾宮

地址： 台中市大甲區中山路一段850號

電話：04-26760018

營業時間：11：00～14：00、17：00～21：30