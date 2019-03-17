邊走邊吃剉冰！一中街古早味粉圓　自動點餐機悠遊卡結帳打8折

點評：好想喝喝看！





文、圖／橘子狗愛吃糖



台中飲料的一級戰區我覺得應該就是一中街愛廣場這個十字路口莫屬了，先不算旁邊的大小攤位，光是愛廣場外圍店面就有七家飲料店在撕殺！最夯的當然還是老虎堂跟圓稼嚼感奶茶。但最近在IG上注意到這家五年級，全名叫「五年級古早味粉圓粉粿」，在老虎堂旁邊被排隊人潮擋住有點不起眼，但是IG上面拍的飲料倒是有吸引到我，所以特地找時間跑來喝看看。







多半新開的飲料店賣的東西好像都差不多，畢竟在飲料創意上我覺得也有一定的極限，倒是去加入一些古早味創意的話我都蠻有興趣的。像逢甲有家囍歡有加了麵茶的奶茶。







而這家五年級則是把我愛的傳統粉粿跟黑糖冰結合成手拿可以邊喝邊逛的散步飲料。店面不大但還是佈置成比較有古早味的感覺，目前好像只有在一中街這邊一家。









▲上門買的客人不至於多但偶爾小排隊，只有小小販售窗口有店員招呼跟點飲料。

攤位前面擺了三咖是裝粉粿、黑糖凍跟粉圓，製作飲料時直接現舀看得到。





▲飲料的品項其實也是蠻多的，而且還有賣銼冰，品項跟一般的手搖飲店稍有不同。









▲但有點特別的是點餐是用「自動點餐機」，而且用悠遊卡結帳還能打8折很划算！

只要看著畫面上的品項按下再用悠遊卡感應結帳就會自動打折，再把點餐單交給店員就好。（而且店員會主動告訴我們有這個優惠活動算是很貼心，不然有的飲料店是不太主動講的）





【黑炫風焦糖綜合三色粉粿剉冰│大杯50元│+鮮奶10元】（用悠悠卡結帳打8折完兩杯是40元跟48元，便宜了22塊錢）

整杯的分層很漂亮，從粉粿到黑糖剉冰、黑糖凍到珍珠粉圓，色調相近但又有區隔。不是繽紛少女系的漸層，其實可以說是用手拿著吃的黑糖剉冰，味道還算不錯。只是整杯幾乎6成都是料，所以也不太吸得起來太多飲料，只能用湯匙挖著吃而已。







粉粿不會太過特異的Q，偏軟滑，份量給得還不少；黑糖粉粿算普通沒什麼記憶點。粉圓倒是還不錯，加10元鮮奶風味會更不同，但我們喝完比較喜歡不加鮮奶的味道。有來一中街我還蠻推薦可以兩個人點一杯分享，大概比起週邊的手搖飲料店來說是小小特別的。

這家五年級好像也開一陣子了，最近在這排飲料店中算是老虎堂外比較有人在買的，路上也偶爾有看到有人拿著喝，拍照還不錯，喝起來也OK，有到一中街可以來試試喔！



五年級古早味粉圓粉粿



地址：台中市北區一中街96號

電話：04–22221789

營業時間：09：00am～10：00pm

消費提醒：沒有店休日，排隊不多

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